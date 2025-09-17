عراقچی: ایران نے تعہدات پوری کر دی ہیں، اب یورپ کی باری ہے

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے فرانس، جرمنی، برطانیہ کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے خارجہ پالیسی سربراہ کے ساتھ ٹیلیفونک گفتگو میں کہا کہ ایران نے اپنی ذمہ داریوں کے مطابق ایٹمی معاہدے کے تحت تعهدات پوری کی ہیں اور اس کے لیے واضح طریقہ کار مرتب کیا ہے۔
عراقچی نے تینوں یورپی ممالک کی جانب سے سلامتی کونسل کی سابقہ منسوخ شدہ پابندیوں کو دوبارہ نافذ کرنے کی کوشش کو غیر قانونی اور غیر منطقی قرار دیا۔ انہوں نے زور دیا کہ اب یورپی ممالک کو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ڈپلومیسی کے عمل کو جاری رکھنا چاہیے اور بحران سے بچنے کے لیے سنجیدہ اقدام کرنا چاہیے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران ایک منصفانہ اور متوازن حل کے لیے تیار ہے جو باہمی مفادات کا ضامن ہو، لیکن اس کے لیے یورپی ممالک کو ذمہ دارانہ رویہ اپنانا ہوگا اور ان قوتوں کے دباؤ سے آزاد رہنا ہوگا جو ڈپلومیسی یا بین الاقوامی قوانین کی قدر نہیں کرتے۔
گفتگو کے دوران فریقین نے باہمی تجاویز اور خیالات کا تبادلہ بھی کیا تاکہ سفارتی عمل کو جاری رکھا جا سکے۔
