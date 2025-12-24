  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. اسلامی جمہوریہ ایران

یرانی ہیکرز نے اسرائیل کی سائبر طاقت کو چیلنج کر دیا

24 دسمبر 2025 - 15:31
News ID: 1765723
یرانی ہیکرز نے اسرائیل کی سائبر طاقت کو چیلنج کر دیا

صہیونی رژیم کے اہم ڈیجیٹل نظاموں پر ہونے والے حالیہ سائبر حملے اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایران نے غیر عسکری اور انتظامی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، بغیر جدید ترین زیرو ڈے ٹیکنالوجی استعمال کیے، اسرائیل کے مبینہ طور پر “محفوظ” سائبر نظاموں تک رسائی حاصل کر لی ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عبرانی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران سے وابستہ ہیکرز صہیونی رژیم کے سائبر انفرااسٹرکچر میں دراندازی کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے نتیجے میں حساس معلومات اور تصاویر منظرِ عام پر آ گئیں۔ اس پیش رفت نے سائبر شعبے میں اسرائیل کی برتری کے دعوؤں کو سنجیدہ سوالات کی زد میں لا کھڑا کیا ہے۔

رپورٹس کے مطابق ان حملات سے واضح ہوتا ہے کہ ایران نے عام شہری اور تنظیمی سطح پر موجود کمزوریوں کو نشانہ بنا کر، بغیر پیچیدہ زیرو ڈے ٹیکنالوجی استعمال کیے، ان نظاموں تک رسائی حاصل کی جنہیں اسرائیل محفوظ قرار دیتا رہا ہے، اور اس طرح صہیونی رژیم کی سائبر صلاحیت کو براہِ راست چیلنج کیا ہے۔
 

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha