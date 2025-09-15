ہندوستانی سپریم کورٹ کا وقف قانون پر بڑا فیصلہ،غیر مسلم بھی بن سکتا ہے وقف بورڈ کا رکن
بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق،ہندوستانی سپریم کورٹ نے وقف (ترمیمی) ایکٹ کی کچھ اہم دفعات کو معطل کر دیا ہے، جن کی وجہ سے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاج جاری تھا۔ عدالت نے نشاندہی کی کہ ان دفعات سے طاقت کا "من مانی" استعمال ہو سکتا ہے۔
چیف جسٹس بی آر گاوائی اور جسٹس اے جی مسیح پر مشتمل بنچ نے کہا کہ پورے قانون کو معطل کرنے کی کوئی وجہ نہیں مل سکی، مگر "کچھ دفعات کو تحفظ دینا ضروری ہے"۔ یہ دفعات اس وقت تک معطل رہیں گی جب تک آئینی چیلنجز کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔
عدالت نے ضلع کلکٹر کو دی گئی وسیع اختیارات پر اعتراض کیا اور کہا، "کلکٹر کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ذاتی شہریوں کے حقوق کا فیصلہ کرے، کیونکہ یہ طاقتوں کی تقسیم کی خلاف ورزی ہوگی۔ جب تک کوئی ثالث عدالت فیصلہ نہ کرے، کسی تیسری پارٹی کے حقوق قائم نہیں کیے جا سکتے۔ کلکٹر کو دی گئی ایسی طاقتیں معطل رہیں گی۔"
نئے قانون کے تحت ضلع کلکٹر کو وقف جائیدادوں کے مالکیت کے مسائل میں آخری فیصلے کا اختیار دیا گیا تھا۔ قانون میں کہا گیا ہے کہ اگر کلکٹر اپنی رپورٹ میں بتائے کہ کوئی جائیداد مکمل یا جزوی طور پر متنازع ہے یا سرکاری جائیداد ہے، تو اس جائیداد کا وقف رجسٹر نہیں کیا جائے گا جب تک کہ عدالت میں تنازعہ حل نہ ہو جائے۔ مسلم تنظیموں نے اس شق کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے وقف جائیدادوں پر ناجائز دعووں میں اضافہ ہوگا۔
بنچ نے یہ بھی کہا کہ وقف بورڈ میں تین سے زیادہ غیر مسلم اراکین نہیں ہونے چاہئیں، اور مرکزی وقف کونسل میں چار سے زیادہ غیر مسلم اراکین شامل نہیں ہونے چاہئیں۔
چیف جسٹس گاوائی نے کہا کہ قانون کی وہ شق بھی معطل کی جائے جس کے تحت صرف پانچ سال سے اسلام کی عملی پیروی کرنے والا شخص وقف کا اعلان کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، "بغیر کسی مناسب نظام کے یہ طاقت من مانی استعمال کی طرف لے جائے گی۔"
عدالت نے کہا کہ اس کا عمومی تصور ہوتا ہے کہ قانون آئینی ہوتا ہے، اور مداخلت بہت ہی کم و نادر مواقع پر کی جاتی ہے۔
1995 کے وقف قانون میں کی گئی ترامیم، جنہیں پارلیمنٹ نے منظوری دی اور اپریل میں صدر نے دستخط کیے، ملک بھر میں شدید احتجاج کا باعث بنی۔ مسلم تنظیموں نے ان ترامیم کو غیر آئینی اور وقف زمین پر قبضے کی سازش قرار دیا۔ حکومت نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کئی وقف جائیدادیں زمین کے بڑے تنازعات میں پھنس چکی ہیں اور تجاوزات ہو رہی ہیں۔ حکومت کا کہنا تھا کہ یہ قانون ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔
ان ترامیم کو چیلنج کرنے والوں میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بھی شامل ہے، جو مسلمانوں کی ایک اہم تنظیم ہے۔ اس کے رکن سید قاسم رسول الیاس نے کہا کہ عدالت نے بورڈ کی بہت سی تجاویز کو "بہت حد تک" تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا، "ہماری 'واقب بذریعہ صارف' کی تجویز قبول کر لی گئی ہے۔ اسی طرح، محفوظ یادگاروں کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ کوئی تیسری پارٹی کا دعویٰ نہیں ہوگا۔ پانچ سال کی شرط کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بیشتر باتیں تسلیم کی گئی ہیں اور ہمیں کافی حد تک اطمینان ہے۔" انہوں نے یہ بات نیوز ایجنسی اے این آئی کو بتائی۔
