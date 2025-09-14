اسحاق ڈار کی ملائیشیا کے وزیر خارجہ سے ملاقات، فلسطینی کاز کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ملائیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن نے اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے فلسطینی کاز کی غیرمتزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔
ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی دوحہ میں ملائیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن سے ملاقات ہوئی۔
بیان میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں کی ملاقات ہنگامی بنیاد پر ہونے والے عرب-اسلامی سربراہی اجلاس کی تیاریوں کے ضمن میں ہوئی۔
اس موقع پر دونوں ممالک نے قطر اور دیگر مسلمان ممالک پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی اور اس سے مذکورہ ممالک خودمختاری اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔
انہوں نے فلسطینی کاز کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا اور مسلم امہ کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔
پاکستان اور ملائیشیا کے وزرائے خارجہ نے عرب اسلامی سربراہی اجلاس کو بروقت اور ناگزیر قرار دیتے ہوئے اس کا خیرمقدم کیا۔
