اتحادیہ مراکز صحت شیعیان کابل کا زلزلہ زدگان کنر کی امداد کے لیے ڈاکٹروں اور ادویات کا قافلہ روانہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی – ابنا کے مطابق
افغانستان کے صوبہ کنر میں حالیہ زلزلے کے بعد، اتحادیہ مراکز صحت کابل نے فوری امدادی اقدام کرتے ہوئے سات ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم اور 300 کارٹن ادویات متاثرہ علاقوں میں روانہ کیں۔
ڈاکٹر اسحاق صفدری، رکن اس اتحاد کے، نے بتایا کہ یہ ٹیم منگل کو وزارت دفاع طالبان کی ہم آہنگی کے ساتھ فضائی راستے سے ضلع "خاص" کنر پہنچی۔ انہوں نے کہا: "واقعے کی خبر سنتے ہی اتحاد کے اراکین نے فوری اجلاس بلا کر امدادی راستے اور طبی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا اور فوری طور پر ادویات جمع کرنے کی مہم شروع کی۔"
ڈاکٹر صفدری نے مزید کہا کہ الحمدللہ 300 کارٹن ادویات اکٹھی ہوئیں اور سات ماہر ڈاکٹروں نے رضاکارانہ طور پر متاثرہ علاقے جانے کا فیصلہ کیا۔ طالبان حکومت نے اس ٹیم کی تعیناتی کے بعد 10 ایمبولینس اور دو ہیلی کاپٹر بھی فراہم کیے۔
انہوں نے زور دیا کہ اس طرح کے سانحات میں کوئی حکومت اکیلے تمام مسائل پر قابو نہیں پا سکتی، لہٰذا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ متاثرین کی مدد کریں۔ انہوں نے قومی تاجروں اور سرمایہ کاروں سے بھی اپیل کی کہ وہ اس اتحاد کی طرح فوری اور مؤثر اقدام کریں اور امارت اسلامی کی ہم آہنگی سے کنر و ننگرہار کے متاثرین کی مدد کریں۔
واضح رہے کہ صوبہ کنر میں حالیہ تباہ کن زلزلے کے نتیجے میں 1,400 سے زائد افراد جان بحق، 3,000 سے زیادہ زخمی، اور ہزاروں مکانات مکمل طور پر منہدم ہو چکے ہیں۔
آپ کا تبصرہ