ملتان میں موسلادھار بارش، رین ایمرجنسی نافذ کردی گئی

30 اگست 2025 - 19:03
News ID: 1721933
مآخذ: روزنامہ جنگ
کڑی جمنداں میں 107 ملی میٹر، چونگی نمبر 9 پر 83 ملی میٹر، سمیجہ آباد میں 53، سورج میانی 41، پرانا شجاع آباد روڈ پر 35 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ملتان شہر اور گردونواح میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔

تیز بارش کے باعث ٹیپو سلطان کالونی، حسن پروانہ، رشید آباد اور نشیبی علاقے زیر آب آگئے جبکہ اندرون شہر  بھی کئی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہوگیا۔

ترجمان واسا کے مطابق کڑی جمنداں میں 107 ملی میٹر، چونگی نمبر 9 پر 83 ملی میٹر، سمیجہ آباد میں 53، سورج میانی 41، پرانا شجاع آباد روڈ پر 35 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔

ایم ڈی واسا نے کہا ہے کہ شہربھرمیں رین ایمرجنسی نافذکردی گئی ہے جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق شدید بارش کا اسپیل3 گھنٹے تک جاری رہ سکتا ہے۔

دوسری جانب ملتان میں دریائے چناب پر آئندہ 24 گھنٹوں میں بڑا سیلابی ریلا متوقع ہے جس کے بعد متعدد مقامات سے آبادی کو نقل مکانی کرائی گئی ہے۔

