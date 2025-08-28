لندن میں ایرانی سفارت خانہ نے دیلی ٹیلی گراف کی رپورٹوں کو بے بنیاد قرار دے دیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران کے سفارت خانے نے لندن میں جاری بیان میں کہا کہ دیلی ٹیلی گراف کی جانب سے ایران کے بارے میں شائع کی گئی رپورٹس جانبدارانہ اور غیر مستند ہیں۔
سفارت خانہ نے خبردار کیا کہ یہ رپورٹس مبہم اور ناقابلِ اعتبار ذرائع پر انحصار کرتی ہیں اور حقیقت کا تحریف شدہ اور گمراہ کن عکس پیش کرتی ہیں، جو پیشہ ورانہ صحافت کے اصولوں اور سچائی سے متصادم ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ ایران کے سفارت خانے نے ان بی بنیاد دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے شائع شدہ رپورٹوں میں اصلاح اور سفارت خانے کو باضابطہ جواب دینے کا برابر موقع فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
سفارت خانہ نے واضح کیا کہ مبہم اور غیر قابلِ تصدیق ذرائع پر انحصار صرف صحافت کی صداقت کو نقصان پہنچاتا ہے، عوامی اعتماد کو متاثر کرتا ہے اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات کو کمزور کرتا ہے، اور اس کے نتائج کی ذمہ داری انہیں ہے جو یہ مواد شائع کرتے ہیں۔
دیلی ٹیلی گراف نے پہلے ایک ایرانی اہلکار کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ علی لاریجانی، ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری، ایران میں دیگر فیصلہ سازوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کی افزودگی کی سطح کو 20 فیصد تک کم کیا جائے۔
