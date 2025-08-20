خیبرپختونخوا میں بارشوں سے 377 افراد جاں بحق، 355 گھر تباہ، بونیر میں 228 ہلاکتیں

اہل بیت (ع) نیوز ابنا کے مطابق، پی ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ خیبرپختونخوا میں حالیہ بارشوں، فلش فلڈنگ و دیگر حادثات میں 377 افراد جاں بحق اور 182 افراد زخمی ہوچکے ہیں، 355 گھر مکمل تباہ ہوگئے اور 1022 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا، صرف بونیر میں 228 افراد جاں بحق ہوئے۔
پی ڈی ایم اے نے خیبرپختونخوا میں بارشوں، سیلابی ریلے، لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر حادثات میں جانی نقصان اور املاک کی تباہی پر مبنی رپورٹ جاری کردی۔
پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق جاں بحق ہوئے 377 افراد میں 294 مرد، 50 خواتین اور 33 بچے شامل جبکہ زخمیوں میں 145 مرد، 27 خواتین اور 10 بچے شامل ہے، سیلاب میں سب سے زیادہ متاثرہ ضلع بونیر میں اب تک مجموعی طور پر 228 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔
پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں اور فلش فلڈ کے باعث اب تک 1377 گھر وں کو نقصان پہنچا جس میں 1022 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا اور 355 گھر مکمل منہدم ہوگئے۔
یہ حادثات صوبے کے مختلف اضلاع سوات، بونیر، باجوڑ، مانسہرہ، شانگلہ، دیر لوئر اور بٹگرام، صوابی میں پیش آئے۔ متاثرہ اضلاع کی انتظامیہ کو امدادی سرگرمیاں تیز کرنے اور متاثرین کو فوری معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کردی گئی
آپ کا تبصرہ