مغربی کنارہ: انسانی حقوق کے علمبردار- فٹبالر عودہ الہذالین صہیونی آبادکار کے ہاتھوں شہید

29 جولائی 2025 - 10:59
مآخذ: روزنامہ جنگ
صہیونی آبادکاروں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں انسانی حقوق کے معروف فلسطینی علمبردار - فٹبالر عودہ الہذالین کو شہید کر دیا۔ شہادت سے پہلے عودہ الہذالین کے آخری الفاظ یہ تھے "اسرائیلی ہمیں اس طرح مٹا رہے ہیں۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا | صہیونی آباد کار کے ہاتھوں شہید ہونے والے فلسطینی فٹبالر اور سماجی کارکن عودہ محمد الہذالین نے آسکر ایوارڈ جیتنے والی فلم No Other Land کی تکمیل میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔
ذرائع کے مطابق، ایک صہیونی آباد کار نے معروف فلسطینی استاد، سماجی کارکن اور فٹبالر عودہ محمد الہذالین کو اُم الخیر نامی گاؤں میں شہید کردیا۔
عودہ صہیونی آبادکاروں کے حملے کے وقت گاؤں میں موجود تھے جہاں ایک آباد کار نے ان کے سینے پر گولی مار کر ان کی جان لے لی، شہادت سے پہلے عودہ کے الفاظ تھے ’اسرائیلی ہمیں اس طرح مٹا رہے ہیں۔‘
فلم No Other Land کے معاون ہدایت کار اور اسرائیلی صحافی یوول ابراہیم نے بتایا کہ عودہ ایک قابل ذکر متحرک شخصیت کے مالک تھے اورانھوں نے ہماری فلم کی تکمیل میں اہم کردار ادا کیا تھا۔
یوول ابراہیم نے واقعے کے حوالے سے ویڈیو بھی شیئر کی ہے جس میں عودہ کے قاتل صہیونی شہری ینان لیوی کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔
ذیل میں عودہ الہذالین کے جنازے پر جعلی ریاست کے اہلکاروں کا حملہ دیکھئے:
