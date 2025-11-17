غزہ: پانچ فرزند کی شہادت کے بعد ۳۶ نواسیوں کی سرپرستی کرنے والے فلسطینی بزرگ جوڑہ کی زندگی دشوار

غزہ کے محلہ الشجاعیہ میں مقیم ایک بزرگ فلسطینی جوڑے، اممحمد اور ابومحمد العلیوہ، نے اپنے پانچ شہید شدہ بچوں کے بعد ۳۶ نواسیوں کی پرورش ایک خیمے میں سخت حالات کے باوجود سنبھال رکھی ہے۔ سردیوں کی آمد اور معیشتی مشکلات نے ان کی زندگی اور بھی دشوار بنا دی ہے، جو غزہ کی دیگر جنگزدہ خاندانوں کی تلخ حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔
اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، غزہ کے محلہ الشجاعیہ میں مقیم بزرگ فلسطینی جوڑا، اممحمد اور ابومحمد العلیوہ، اپنے پانچ شہید شدہ بچوں کے بعد اب ۳۶ نواسیوں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ یہ خاندان ایک خیمے میں مقیم ہے اور شدید معاشی مشکلات، غذائی قلت، اور بنیادی سہولیات کی کمی کا سامنا کر رہا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ سردیوں کی آمد کے ساتھ زندگی اور بھی دشوار ہو جائے گی کیونکہ خیمے میں حرارت کے لیے مناسب آلات موجود نہیں ہیں، اور خوراک و پانی کی فراہمی محدود ہے۔ جنگ کے دوران، اسرائیلی بمباری اور گولہ باری کے نتیجے میں غزہ میں ہزاروں خیمے شدید نقصان اٹھا چکے ہیں، اور کچھ خیمے قدرتی عناصر جیسے شدید گرمی یا بارش کی وجہ سے بھی متاثر ہوئے ہیں۔
یہ منظر نامہ غزہ کی دیگر جنگ زدہ اور بے گھر خاندانوں کی تلخ حقیقت کی عکاسی کرتا ہے، جو مسلسل خوف، غم اور معیشتی پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔
