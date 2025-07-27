تصویری خبر | غزہ پٹی میں اسرائیل کے مسلط کردہ جبری قحط کا صرف ایک نمونہ

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا | غزہ پٹی کے شہر غزہ میں ایک ڈیڑھ سالہ بچے محمد زکریا ایوب المتوق کو جان لیوا غذائی قلت کا سامنا ہے کیونکہ جولائی 2025 تک جاری اسرائیلی حملوں اور ناکہ بندی کی وجہ سے انسانی صورتحال مزید بگڑتی جا رہی ہے۔ اس بچے کا وزن 9 کلوگرام سے 6 کلو گرام تک گرگیا ہے، وہ غزہ میں بنیادی خوراک، دودھ اور دیگر اشیائے خورد و نوش کی شدید قلت کے دوران غزہ کی ایک خیمہ بستی میں زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ (تصویر از احمد جہاد ابراہیم العرینی)
27 جولائی 2025 - 11:46
News ID: 1711961
آپ کا تبصرہ