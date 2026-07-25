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ایرانی مسلح افواج دشمن کی مکمل پسپائی تک کارروائیاں جاری رکھیں گی، سیکریٹری قومی سلامتی

25 جولائی 2026 - 18:18
News ID: 1844949
ایرانی مسلح افواج دشمن کی مکمل پسپائی تک کارروائیاں جاری رکھیں گی، سیکریٹری قومی سلامتی

ایران کی سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محمد باقر ذوالقدر نے کہا ہے کہ ایرانی مسلح افواج کی کارروائیاں دشمن کی مکمل پسپائی اور شہداء کے خون کا بدلہ لینے تک جاری رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں اٹھنے والا ہر دھوئیں کا ستون امریکہ کے کسی فوجی، سکیورٹی یا مالی مرکز کو نشانہ بنائے جانے کی علامت ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران کی سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محمد باقر ذوالقدر نے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ خطے میں دکھائی دینے والا ہر دھوئیں کا ستون امریکہ کے کسی فوجی، سکیورٹی یا مالی مرکز کو نشانہ بنائے جانے کی نشاندہی کرتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ایرانی مجاہدین کی مسلسل اور ہدفی کارروائیاں بیدار ایرانی قوم کے غیظ و غضب کا اظہار ہیں، جو عالمی استکباری نظام کے خلاف جاری ہیں۔

ذوالقدر نے مزید کہا کہ ایرانی مسلح افواج کی کارروائیاں دشمن کی مکمل پسپائی اور میناب، لامرد اور دیگر علاقوں میں شہید ہونے والے معصوم بچوں سمیت تمام شہداء کے خون کا بدلہ لینے تک جاری رہیں گی۔

انہوں نے اپنے پیغام کے اختتام پر اس عزم کا اظہار کیا کہ خدا کے فضل و کرم سے یہ مقصد ضرور حاصل کیا جائے گا۔

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