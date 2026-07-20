آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کا مؤقف: مزاحمتی محاذ طاغوت، کفر اور نفاق کو شکست دے گا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بحرین کے ممتاز دینی رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے اپنے بیان میں کہا کہ حق و باطل کی کشمکش مسلسل جاری ہے اور بالآخر مزاحمتی محاذ طاغوت، کفر اور نفاق کی قوت کو شکست دے کر عدل، ہدایت، امن اور سلامتی کا پرچم بلند کرے گا۔
انہوں نے کہا کہ اسلامی دنیا کے بعض حکمران اپنے دنیاوی مفادات کے اسلام سے ٹکراؤ کے باعث دینی تعلیمات کے مقابل کھڑے ہوئے۔ ان کے بقول، ان حکمرانوں نے اسلام کی حقیقی تعلیمات کو مسخ کیا اور اس کی غلط تصویر پیش کی۔
آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے مزید کہا کہ ظلم، عوام کو بنیادی حقوق سے محروم کرنے، قتل و غارت گری اور ان اقدامات کو دین سے منسوب کرنے کے باعث اسلام کے بارے میں عالمی سطح پر منفی تاثر پیدا کیا گیا۔
انہوں نے اسلامی انقلاب ایران کی کامیابی اور اسلامی نظام کے قیام کو ظلم کے خلاف جدوجہد اور عدل کے احیاء میں ایک اہم موڑ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک فیصلہ کن معرکہ ایک جانب امام خمینیؒ اور رہبرِ شہید سید علی خامنہ ای کی قیادت میں حق کے محاذ، اور دوسری جانب امریکہ، صہیونی رژیم، طاغوتی عناصر اور ان کے حامی بعض حکومتوں کے درمیان جاری ہے۔
آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے اس یقین کا اظہار کیا کہ اس معرکے کا انجام مزاحمتی محاذ کی کامیابی اور طاغوت، کفر اور نفاق کی شکست کی صورت میں ہوگا۔
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