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امریکی ڈاکٹروں نے پینٹاگون کے فوجیوں کے لیے ٹیسٹوسٹیرون ٹیسٹ منصوبے پر شکوک ظاہر کر دیے

19 جولائی 2026 - 17:27
News ID: 1842283
امریکی ڈاکٹروں نے پینٹاگون کے فوجیوں کے لیے ٹیسٹوسٹیرون ٹیسٹ منصوبے پر شکوک ظاہر کر دیے

متعدد طبی ماہرین نے امریکی وزیرِ دفاع کے اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے جس کے تحت 30 سال سے زائد عمر کے تمام فوجیوں کا سالانہ ٹیسٹوسٹیرون ٹیسٹ کرانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس اقدام کے جنگی صلاحیت بڑھانے کے حوالے سے کافی سائنسی شواہد موجود نہیں ہیں۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی وزیرِ دفاع پیٹ ہیگست نے گزشتہ ہفتے حکم دیا تھا کہ 30 سال یا اس سے زیادہ عمر کے تمام فعال فوجیوں اور ریزرو اہلکاروں میں سالانہ بنیاد پر ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کی سطح کی جانچ کی جائے۔

پیٹ ہیگست نے اس منصوبے کا مقصد فوجی تیاری، جسمانی برداشت اور مسلح افواج کی کارکردگی میں بہتری قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی فوجی کو علاج کی ضرورت ہوئی تو یہ عمل رضاکارانہ بنیادوں پر انجام دیا جائے گا۔

تاہم، خبر رساں ادارے رائٹرز سے گفتگو کرنے والے مردوں کی صحت کے چھ ماہرین میں سے پانچ نے اس فیصلے کو ناکافی سائنسی بنیادوں پر مبنی قرار دیا ہے۔

ماہرین نے خبردار کیا کہ غیر ضروری طور پر ٹیسٹوسٹیرون کا استعمال بانجھ پن، خون کے گاڑھا ہونے، پروسٹیٹ کے مسائل، مہاسوں، بالوں کے جھڑنے اور مزاج میں اتار چڑھاؤ جیسے مضر اثرات کا سبب بن سکتا ہے۔

طبی ماہرین نے زور دیا کہ امریکی طبی رہنما اصولوں کے مطابق ٹیسٹوسٹیرون تھراپی صرف ان افراد کے لیے تجویز کی جاتی ہے جن میں اس ہارمون کی واضح کمی کے ساتھ مخصوص طبی علامات بھی موجود ہوں۔

ان کا کہنا تھا کہ صرف 30 سال کی عمر تک پہنچ جانا تمام افراد کے لیے ٹیسٹوسٹیرون کی عمومی جانچ کا کافی جواز نہیں ہے۔

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