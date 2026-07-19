فرید زکریا: ایران کے ساتھ جنگ نے چین کی تزویراتی پوزیشن کو مزید مضبوط کر دیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی تجزیہ کار فرید زکریا نے جریدے فارن پالیسی میں شائع اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ ایران سے متعلق جنگ نے چین کے تین اہم تزویراتی اہداف کے حصول کو تیز کر دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ان اہداف میں مشرقِ وسطیٰ کے ممالک کا امریکہ پر انحصار کم کرنا، چین کی صاف توانائی اور جدید ٹیکنالوجی پر عالمی انحصار بڑھانا، اور بیجنگ کو استحکام کے حامی عالمی طاقت کے طور پر پیش کرنا شامل ہے۔
زکریا کے مطابق، چین خطے میں امریکہ کی جگہ سکیورٹی ضامن بننے کا خواہاں نہیں، بلکہ اس کی کوشش ہے کہ مشرقِ وسطیٰ کے ممالک زیادہ خودمختار خارجہ پالیسی اختیار کریں۔
انہوں نے خلیجی ممالک کے ساتھ چین کے دفاعی، ٹیکنالوجی اور توانائی کے شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعاون کو خطے میں بیجنگ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی علامت قرار دیا۔
امریکی تجزیہ کار نے مزید لکھا کہ جہاں امریکہ نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بھاری فوجی اور سیاسی قیمت ادا کی، وہیں چین نے ان اخراجات سے بچے رہتے ہوئے ایران اور عرب ممالک دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار رکھے اور اس صورتِ حال سے اقتصادی اور تجارتی اثر و رسوخ بڑھانے کا موقع حاصل کیا۔
فرید زکریا نے کہا کہ بین الاقوامی تجارت میں چینی کرنسی یوآن کے استعمال میں اضافہ، صاف توانائی کی صنعت سے متعلق چینی برآمدات میں ترقی، اور ایران سے چین کی تیل کی خریداری کا تسلسل بھی بیجنگ کے اہم تزویراتی فوائد میں شامل ہیں۔
انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ امریکہ پر عائد ہونے والی بھاری عسکری اور سیاسی لاگت کے مقابلے میں چین کو اس جنگ کا سب سے بڑا تزویراتی فائدہ اٹھانے والا ملک قرار دیا جا سکتا ہے۔
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