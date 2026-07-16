بحرین میں شیعہ علمائے کرام پر تشدد اور ناروا سلوک کے متعدد واقعات بے نقاب؛ بحرینی بادشاہ کو براہِ راست ذمہ دار قرار دے دیا گیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بحرین ہیومن رائٹس سوسائٹی کے سربراہ باقر درویش نے جمعیت الوفاق کے حالیہ بیان پر ردعمل دیتے ہوئے، جس میں متعدد شیعہ علمائے کرام پر تشدد اور ناروا سلوک کی تفصیلات سامنے لائی گئی ہیں، کہا ہے کہ ان انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی اولین ذمہ داری بحرین کے بادشاہ پر عائد ہوتی ہے اور اس معاملے کو صرف انتظامی اداروں تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔
بحرینی ذرائع کے مطابق، باقر درویش نے کہا کہ جمعیت الوفاق کے بیان میں شیعہ علما کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور بدسلوکی کے متعدد واقعات کو دستاویزی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔
انہوں نے ان مقدمات کی عدالتی کارروائی کو "عدالت کے نام پر ایک ڈراما" قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے وزیر اعظم کی ذمہ داری بھی ختم نہیں ہوتی۔
باقر درویش کے مطابق، مذکورہ بیان میں شیعہ علمائے کرام کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور ناروا سلوک کے 20 مختلف طریقوں کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ان میں جنسی زیادتی کی دھمکیاں، ادویات اور علاج سے محروم رکھنا، شیعہ عقائد کی توہین، جسمانی تشدد اور جھوٹے اعترافی بیانات پر دستخط کرانے کے لیے دباؤ ڈالنا نمایاں ہیں۔
بحرین ہیومن رائٹس سوسائٹی کے سربراہ نے مزید کہا کہ جمعیت الوفاق کے بیان میں علما کی توہین اور ان پر تشدد کے لیے "اعلیٰ سطح کے احکامات" کا ذکر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان اقدامات کی براہِ راست ذمہ داری بحرین کے بادشاہ پر عائد ہوتی ہے۔
انہوں نے یاد دلایا کہ یہی بادشاہ 2018ء میں مساجد کی مسماری کے واقعے کے بعد اپنے نام سے "بقائے باہمی اور مذہبی رواداری" کے عنوان سے ایک مرکز قائم کر چکے ہیں۔
باقر درویش نے کہا کہ حقائق کو ان کے اصل نام سے بیان کیا جانا چاہیے؛ بحرین کا بادشاہ ان خلاف ورزیوں اور عدالتی کارروائی کے نام پر ہونے والے ڈرامے کا اولین ذمہ دار ہے، جبکہ اس سے وزیر اعظم کی ذمہ داری بھی ختم نہیں ہوتی۔
انہوں نے مزید الزام عائد کیا کہ بحرین میں نجف اشرف اور قم مقدس کے اعلیٰ دینی مراجع کے نمائندوں اور وکلاء سمیت شیعہ علما اور اسلامی شریعت کی توہین کا سلسلہ جاری ہے۔
باقر درویش نے بحرینی شاہی دیوان پر شیعہ معاشرے کو کمزور اور حاشیے پر دھکیلنے کی کوشش کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے کی وسعت ماضی میں سامنے آنے والی "بندر رپورٹ" سے بھی کہیں زیادہ ہے۔
انہوں نے آخر میں موجودہ صورت حال کو بحرین میں شیعہ علما اور ان کے پیروکاروں کے خلاف فرقہ وارانہ امتیاز اور ظلم کے ایک نئے اور شدید مرحلے کا آغاز قرار دیتے ہوئے عالمی برادری کو اس پر فوری توجہ دینے کی اپیل کی۔
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