شام کی نئی پارلیمان کا پہلا اجلاس منعقد، عبدالحلیم العواک اسپیکر منتخب؛ نئے آئین کی تیاری کا اعلان

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شام کی نئی پارلیمان نے آج بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے 19 ماہ بعد اپنا پہلا اجلاس منعقد کیا، جس میں عبدالحلیم العواک 99 ووٹ حاصل کرکے پارلیمان کے اسپیکر منتخب ہوئے۔ العواک شام کے آئینی اعلامیے کی تدوین کرنے والی کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔
عبوری حکومت کے سربراہ احمد الشرع (الجولانی) نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئی پارلیمان کو "ذمہ داری اور کارکردگی کی مثال" بننا چاہیے۔ انہوں نے پارلیمان کو "دانش کا مرکز، حکومت کی پشت پناہی اور عوام کی آواز" قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ شام اپنی تاریخ کے ایک نئے باب میں داخل ہو چکا ہے، اس لیے عوامی خدمت، ریاستی اداروں کی تعمیر اور قومی مفاد کو تمام فیصلوں کی بنیاد بنایا جانا چاہیے۔
احمد الشرع نے مزید اعلان کیا کہ ووٹرز کی رجسٹریشن اور انتخابی ڈھانچے کی تکمیل کے بعد ملک گیر انتخابات کرائے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نئی پارلیمان ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دے گی جو شام کے نئے آئین کی تدوین کی ذمہ داری سنبھالے گی۔
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