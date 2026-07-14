یمنی مسلح افواج کا دعویٰ: سعودی حملے کے جواب میں ابہا ایئرپورٹ کو میزائلوں اور ڈرونز سے نشانہ بنایا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمنی مسلح افواج نے پیر کی شب جاری کیے گئے ایک بیان میں اعلان کیا کہ جنوبی سعودی عرب میں واقع ابہا بین الاقوامی ہوائی اڈے کے خلاف ایک فوجی کارروائی انجام دی گئی، جو سعودی عرب کی جانب سے صنعاء بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کیے گئے فضائی حملے کا جواب ہے۔
بیان کے مطابق، پیر کی دوپہر سعودی جنگی طیاروں نے صنعاء بین الاقوامی ہوائی اڈے پر متعدد فضائی حملے کیے۔ یمنی مسلح افواج کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا مقصد مریضوں اور مسافروں کو لے جانے والی انسانی ہمدردی کی پروازوں کو روکنا تھا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اس حملے کے جواب میں ابہا بین الاقوامی ہوائی اڈے کو متعدد بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا اور تمام اہداف کامیابی سے ہدف بنائے گئے۔
یمنی مسلح افواج نے ان حملوں کے تمام نتائج کی ذمہ داری سعودی عرب پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ جب تک صنعاء بین الاقوامی ہوائی اڈے کا محاصرہ ختم نہیں کیا جاتا، جوابی کارروائیاں جاری رہیں گی۔
بیان میں تمام فضائی کمپنیوں سے بھی اپیل کی گئی کہ وہ آئندہ اطلاع تک سعودی عرب کی فضائی حدود استعمال کرنے سے گریز کریں اور جاری کردہ انتباہات کو سنجیدگی سے لیں۔
بیان کے اختتام پر اسلامی جمہوریہ ایران کا شکریہ ادا کیا گیا، جس نے صنعاء بین الاقوامی ہوائی اڈے تک انسانی امدادی پروازوں کی بحالی میں تعاون کیا۔ یمنی مسلح افواج نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ وہ اپنے بقول "جارحیت اور محاصرے" کے خلاف بازدارانہ اقدامات جاری رکھیں گی۔
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