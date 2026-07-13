سوری قومی سوشلسٹ پارٹی کے رہنما: مزاحمت ہی قبضے سے نجات کا واحد راستہ ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سوری قومی سوشلسٹ پارٹی کے سینئر رہنما حسان صقر نے نیوز ویب سائٹ "العہد" سے گفتگو کرتے ہوئے، جو انتون سعادہ کی برسی کے موقع پر کی گئی، کہا کہ پارٹی کے بانی کی یاد اور فکر ان کے نظریات سے تجدیدِ عہد اور قابض قوتوں کے خلاف مزاحمت کے سفر کو جاری رکھنے کا عزم تازہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل صرف طاقت اور مزاحمت کی زبان سمجھتا ہے، اور زیرِ قبضہ اقوام کو اپنی سرزمین اور اپنے جائز حقوق کے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔
حسان صقر نے خطے کی تازہ صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران بین الاقوامی معادلات میں ایک مؤثر طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ ان کے بقول حالیہ پیش رفت، خصوصاً آبنائے ہرمز سے متعلق واقعات، نے ایران کی علاقائی حیثیت کو مزید مضبوط کیا ہے، جو دشمنوں کے مقابلے میں ایک اہم کامیابی ہے۔
انہوں نے فلسطین اور مزاحمتی تحریکوں کی مسلسل حمایت پر اسلامی جمہوریہ ایران کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک قابلِ احترام مؤقف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں اسرائیل اور امریکہ کی کمزوری کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، اور امید ظاہر کی کہ دیگر علاقائی ممالک بھی فلسطینی عوام اور دیگر مظلوم اقوام کی حمایت میں اسی طرح کا کردار ادا کریں گے۔
آپ کا تبصرہ