رپورٹ: ٹرمپ نے کرپٹو کرنسی منصوبوں سے ایک ارب ڈالر سے زائد آمدن حاصل کی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس واپسی کے بعد جاری ہونے والی 927 صفحات پر مشتمل مالیاتی رپورٹ میں ان کی کاروباری آمدنی کی نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔
رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے اپنی دوسری صدارتی مدت کے پہلے سال میں صرف کرپٹو کرنسی سے متعلق منصوبوں کے ذریعے ایک ارب ڈالر سے زائد آمدن حاصل کی۔ اس میں سے 526 ملین ڈالر ورلڈ لبرٹی فنانشل نامی کمپنی کے ٹوکنز کی فروخت سے حاصل ہوئے، جس کا انتظام ٹرمپ کے بیٹوں ایرک ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کے ہاتھ میں ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ کی آمدنی صرف کرپٹو کرنسی تک محدود نہیں رہی بلکہ انہوں نے اپنے ذاتی برانڈ سے وابستہ دیگر کاروباروں سے بھی بھاری منافع حاصل کیا۔ دستاویز کے مطابق انہیں مارالاگو کلب سے 77 ملین ڈالر جبکہ سیلیبریشن کوئنز کمپنی کے ساتھ معاہدے کے تحت 635 ملین ڈالر رائلٹی کی مد میں موصول ہوئے۔
اس کے علاوہ ٹرمپ کے ذاتی برانڈ کے تحت گھڑیاں، جوتے، بائبل اور دیگر تجارتی مصنوعات کی فروخت سے بھی خاطر خواہ آمدنی حاصل ہوئی۔
دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے ایک بار پھر اس مؤقف کا اعادہ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ ان کاروباری سرگرمیوں کے انتظام میں براہِ راست کردار ادا نہیں کرتے۔
تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے کرپٹو کرنسی کی صنعت کی بھرپور حمایت دراصل ایک ایسی پالیسی ہے جس سے ٹرمپ خاندان کے کاروباری مفادات کو فائدہ پہنچا ہے۔
رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد ناقدین نے ایک بار پھر الزام عائد کیا ہے کہ ٹرمپ کی نئی صدارتی مدت میں مفادات کے ٹکراؤ کا مسئلہ غیر معمولی نہیں بلکہ حکومتی طرزِ عمل کا مستقل حصہ بنتا جا رہا ہے۔
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