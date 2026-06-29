نیویارک ٹائمز: ٹرمپ کے بیٹوں نے قازقستان کے ٹنگسٹن منصوبے میں حصہ حاصل کر لیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ سرمایہ کاری کمپنی ڈومیناری سیکیورٹیز کے سرمایہ کاروں نے، جس کے ایک حصے کی ملکیت ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اور ایرک ٹرمپ کے پاس ہے، قازقستان میں ٹنگسٹن کی کان کنی کے ایک منصوبے سے متعلق مالیاتی ڈھانچے میں 20 فیصد حصص حاصل کر لیے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق یہ معاہدہ اس وقت سامنے آیا جب چند ہفتے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لٹنک نے قازقستان کے صدر قاسم ژومارت توکایف سے براہِ راست رابطے کے ذریعے ایک امریکی کمپنی کو اس ملک کے ٹنگسٹن ذخائر تک رسائی کی منظوری حاصل کی تھی۔
نیویارک ٹائمز کے مطابق سرمایہ کاری کمپنی کانٹر فٹزجیرالڈ، جو لٹنک خاندان کے کنٹرول میں ہے، نے اس منصوبے کے لیے 210 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کے انتظام میں اہم کردار ادا کیا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹرمپ کے بیٹے اور لٹنک خاندان کے افراد نے سرکاری مذاکرات شروع ہونے کے فوراً بعد اس منصوبے کے شراکت داروں کے ساتھ کاروباری تعاون کا آغاز کر دیا تھا۔
اخبار نے لکھا کہ اس معاہدے نے ایک بار پھر یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ آیا امریکی صدر کے خاندان کے تجارتی مفادات اور امریکی حکومت کے سفارتی فیصلوں کے درمیان مفادات کا ٹکراؤ موجود ہے یا نہیں۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس سے قبل بھی سلووینیا، البانیہ، انڈونیشیا اور سعودی عرب میں ٹرمپ خاندان کی کاروباری سرگرمیوں پر اس وقت تنقید کی گئی تھی جب ان ممالک کے ساتھ امریکی حکام کے سرکاری مذاکرات یا دورے جاری تھے، جس کے باعث ممکنہ مفادات کے ٹکراؤ سے متعلق خدشات سامنے آئے تھے۔
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