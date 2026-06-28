لبنان کی اسلامی ڈینٹسٹس ایسوسی ایشن نے اسرائیل کے ساتھ فریم ورک معاہدہ مسترد کر دیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنان کی اسلامی ڈینٹسٹس ایسوسی ایشن نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے حکومتِ لبنان اور اسرائیلی رژیم کے درمیان ہونے والے نام نہاد فریم ورک معاہدے کو مسترد کر دیا ہے۔ تنظیم نے کہا ہے کہ ایسا کوئی بھی معاہدہ جو لبنان کی خودمختاری کو نقصان پہنچائے یا اسرائیلی رژیم کو سیاسی اور سکیورٹی مراعات دے، قومی اور عوامی اعتبار سے ناقابل قبول ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ اس معاہدے پر دستخط کرنا لبنان کے ہزاروں شہداء اور زخمیوں کی قربانیوں کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ تنظیم کے مطابق یہ معاہدہ لبنان پر ہتھیار ڈالنے کی شرائط مسلط کرنے کی کوشش ہے، حالانکہ یہ ملک برسوں سے اسرائیلی جارحیت اور قبضے کا مقابلہ کرتا آیا ہے۔
اسلامی ڈینٹسٹس ایسوسی ایشن نے کہا کہ لبنان کی خودمختاری اور قومی حقوق پر سمجھوتہ کرنے والا کوئی بھی معاہدہ اس کی نظر میں قانونی اور قومی حیثیت نہیں رکھتا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اگر لبنان کے خودمختار حقوق سے دستبرداری اختیار کی گئی تو اس کی تاریخی اور قانونی ذمہ داری ریاست پر عائد ہوگی۔ تنظیم کا کہنا تھا کہ تاریخ ان عناصر کے کردار کا فیصلہ کرے گی جنہوں نے، اس کے بقول، لبنان کے عوام کی قربانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بیرونی طاقتوں کو رعایتیں دیں۔
تنظیم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ لبنان کی سلامتی، وقار، سرحدوں اور قومی وسائل کا تحفظ کسی مسلط کردہ معاہدے سے نہیں بلکہ فوج، عوام اور مزاحمت کے اصول پر قائم قومی حکمت عملی سے ممکن ہے۔
بیان کے آخر میں لبنان کی تمام پیشہ ورانہ تنظیموں اور ٹریڈ یونینز سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس معاہدے کے خلاف متحدہ مؤقف اختیار کریں۔ تنظیم نے کہا کہ ملک کے ڈاکٹرز اور دیگر اہلِ علم لبنان کی شناخت، وقار اور قومی مفادات کے دفاع کو اپنی قومی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔
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