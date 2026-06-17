فارن پالیسی: ایران کے مقابلے میں ناکامی مشرقِ وسطیٰ میں امریکی دور کے خاتمے کا آغاز بن سکتی ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی جریدے فارن پالیسی نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ اور اس کے بعد ہونے والے معاہدے کے نتائج امریکہ کے لیے غیر متوقع ثابت ہو سکتے ہیں، اور اگر واشنگٹن کو ایران کے مقابلے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو یہ خطے میں امریکی اثر و رسوخ کے خاتمے کی شروعات بن سکتا ہے۔
یہ تجزیہ معروف امریکی ماہر اور مصنف اسٹیون کوک نے تحریر کیا ہے، جو امریکی کونسل آن فارن ریلیشنز میں مشرقِ وسطیٰ امور کے سینئر فیلو بھی ہیں۔
جنگ نے امریکی اثر و رسوخ کی حدود واضح کر دیں
مضمون میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف شروع کی گئی جنگ نے مغربی ایشیا میں امریکی طاقت اور اثر و رسوخ کی حدود کو نمایاں کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں واشنگٹن میں ایسی آوازیں بھی مضبوط ہوئی ہیں جو خطے میں امریکہ کی طویل فوجی موجودگی ختم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔
فارن پالیسی کے مطابق، اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ مشرقِ وسطیٰ میں "امن و سلامتی کے ضامن" کے طور پر اپنے روایتی کردار پر نظرثانی کرے، کیونکہ کئی دہائیوں سے جاری اس پالیسی کے نتائج اب پہلے جیسے نہیں رہے۔
جنگ کوئی اسٹریٹجک کامیابی حاصل نہ کر سکی
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کو "آپریشن ایپک ریج" (Epic Rage) کا نام دیا اور حسبِ معمول اپنی کامیابی کا اعلان کیا، لیکن حقیقت میں یہ جنگ امریکہ کے لیے کوئی نمایاں اسٹریٹجک کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔
مصنف کے مطابق واشنگٹن اور تہران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ دونوں فریق دوبارہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات کی طرف واپس آ گئے ہیں، جبکہ ایران کو ایک مخصوص مدت تک اپنی تیل برآمدات جاری رکھنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔
آبنائے ہرمز کا مسئلہ بدستور موجود
اسٹیون کوک نے لکھا کہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے مستقبل کے حوالے سے اب بھی غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔
ان کے مطابق ایرانی حکام نے واضح کیا ہے کہ بحری آمدورفت کی آزادی کے بارے میں دی جانے والی یقین دہانیاں عارضی معاہدے کی مدت تک محدود ہیں اور بعد میں تہران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر فیس یا محصولات عائد کرنے پر غور کر سکتا ہے۔
مضمون میں کہا گیا ہے کہ یہ صورتحال بنیادی سوال پیدا کرتی ہے کہ اگر جنگ کے بعد بھی امریکہ کو انہی مسائل کا سامنا ہے تو پھر اس جنگ کا اصل مقصد کیا تھا۔
جنگ سے پہلے امریکہ بہتر پوزیشن میں تھا
فارن پالیسی کے تجزیہ نگار نے استدلال کیا کہ امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادی جنگ کے آغاز سے پہلے نسبتاً بہتر پوزیشن میں تھے۔
انہوں نے لکھا کہ ایران کے خلاف جنگ سے جو نتائج حاصل ہونے کی توقع کی جا رہی تھی، وہ سامنے نہیں آئے، اور اب یہ امکان موجود ہے کہ ایران کے معاملے میں ٹرمپ کی ناکامی ان نتائج سے بالکل مختلف صورتحال پیدا کر دے جنہیں امریکی صدر اپنی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔
مضمون کے مطابق، اگر موجودہ رجحانات جاری رہے تو یہ بحران صرف ایک فوجی یا سفارتی تنازع تک محدود نہیں رہے گا بلکہ مشرقِ وسطیٰ میں امریکی کردار اور اس کی مستقبل کی موجودگی کے بارے میں بنیادی سوالات بھی کھڑے کرے گا۔
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