صرف 11 فیصد یورپی شہری امریکہ کو قابلِ اعتماد اتحادی سمجھتے ہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یورپی کونسل برائے خارجہ تعلقات کی جانب سے کیے گئے ایک سروے سے ظاہر ہوا ہے کہ یورپی شہریوں کی بڑی تعداد کو اس بات پر یقین نہیں کہ اگر ان کے ممالک پر حملہ ہوا تو امریکہ فوری طور پر ان کی مدد کے لیے میدان میں آئے گا۔
یہ سروے ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گروپ آف سیون اور نیٹو کے اہم اجلاس قریب آ رہے ہیں۔ نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورپ میں امریکی سکیورٹی ضمانتوں پر عوامی اعتماد میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔
رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نیٹو اور یورپ میں امریکی فوجی موجودگی سے متعلق مؤقف نے یورپی ممالک میں آزاد دفاعی صلاحیتوں کے فروغ کی حمایت میں اضافہ کیا ہے۔ اسی تناظر میں یورپی عوام کی ایک بڑی تعداد واشنگٹن پر تزویراتی انحصار کم کرنے، دفاعی اخراجات بڑھانے اور یورپی یونین کے اندر مشترکہ دفاعی فنڈنگ کی حامی ہے۔
سروے کے نتائج سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیشتر یورپی شہری امریکی اسلحے پر انحصار کم کرنے اور یورپ میں تیار ہونے والے دفاعی سازوسامان کی خریداری بڑھانے کے حق میں ہیں۔ تاہم کئی ممالک میں عوامی خدمات اور سماجی اخراجات میں کمی کرکے دفاعی بجٹ بڑھانے کی تجویز کو زیادہ پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی۔
سروے میں یہ بھی سامنے آیا کہ روس سے توانائی کی درآمدات دوبارہ شروع کرنے اور یوکرین کی یورپی یونین میں رکنیت کے معاملے پر یورپی رائے عامہ بدستور منقسم ہے۔ اس کے باوجود بہت سے یورپی شہری امید رکھتے ہیں کہ ٹرمپ کے صدارتی دور کے اختتام کے بعد بحرِ اوقیانوس کے دونوں کناروں کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی۔
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