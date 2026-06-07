بحرین میں شیعہ شہریوں اور علما کے خلاف اقدامات پر عالمی تنقید میں اضافہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں نے بحرین میں شیعہ علما اور شہریوں کے خلاف حالیہ اقدامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بحرینی حکام پر تنقید میں اضافہ کر دیا ہے۔
رپورٹس کے مطابق انسانی حقوق کے اداروں کا کہنا ہے کہ بحرینی حکومت انسدادِ دہشت گردی اور قومی سلامتی کے نام پر مذہبی عقائد اور فرقہ وارانہ وابستگیوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور قانونی و سکیورٹی ذرائع کے ذریعے مذہبی سرگرمیوں کو محدود کیا جا رہا ہے۔
حالیہ ہفتوں کے دوران متعدد بین الاقوامی اداروں نے شیعہ مذہبی و سماجی شخصیات کے خلاف گرفتاریوں اور تادیبی اقدامات پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ان اداروں کے مطابق ان میں سے کئی مقدمات ایسے ہیں جن کا تعلق بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ جرائم سے نہیں بلکہ مذہبی آزادی کے استعمال اور پرامن اظہارِ رائے سے ہے۔
Human Rights Watch نے بحرینی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فرقہ وارانہ کشیدگی کم کرنے اور انسانی حقوق سے متعلق اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں پر عمل درآمد کے لیے فوری اقدامات کریں۔ تنظیم کے مطابق بعض افراد کو من مانی طور پر یا پرامن مذہبی سرگرمیوں کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے، لہٰذا انہیں رہا کیا جائے اور انسدادِ دہشت گردی کے قوانین کو عقائد اور آراء رکھنے والوں کے خلاف استعمال کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔
انسانی حقوق کے اداروں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ مذہب اور عقیدے کی آزادی بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کے تحت بنیادی حق ہے۔ ان کے مطابق بعض شیعہ علما اور شہریوں کے خلاف عائد الزامات کے ثبوت بھی عوامی سطح پر پیش نہیں کیے گئے۔
بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے بھی حالیہ مہینوں میں بحرین کی انسانی حقوق کی صورتحال پر توجہ دی ہے۔ ان رپورٹس میں گرفتاریوں، شہریت کی منسوخی اور شہری آزادیوں پر عائد پابندیوں جیسے معاملات کو نمایاں کیا گیا ہے۔
انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے ردعمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ بحرین میں شہری اور مذہبی آزادیوں کی صورتحال اب محض ایک سکیورٹی مسئلہ نہیں رہی بلکہ ایک سنجیدہ انسانی حقوق کے چیلنج کی شکل اختیار کر چکی ہے۔
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