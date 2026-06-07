کیم یو جونگ: شمالی کوریا کی جوہری طاقت کی حیثیت قطعی طور پر ناقابلِ مذاکرات ہے، کوئی دھمکی برداشت نہیں کریں گے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شمالی کوریا کی سینئر عہدیدار کم یو جونگ نے سرکاری خبر رساں ایجنسی کے ذریعے جاری بیان میں کہا ہے کہ شمالی کوریا کی جوہری طاقت کی حیثیت قطعی طور پر ناقابلِ مذاکرات ہے اور یہ ملک کسی بھی دھمکی کو برداشت نہیں کرے گا۔
بیان میں کم یو جونگ نے کہا: ’’جوہری طاقت کے طور پر ہماری حیثیت قطعی طور پر ناقابلِ مذاکرات ہے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا: ’’شمالی کوریا کوئی دھمکی برداشت نہیں کرے گا۔‘‘
بیجنگ اور پیونگ یانگ نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ چین کے صدر شی جن پنگ 8 سے 9 جون تک شمالی کوریا کا دورہ کریں گے۔
امریکی صدر کے چین کے دورے کے بعد وائٹ ہاؤس نے کہا کہ شی جن پنگ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے خاتمے کے مشترکہ ہدف کی ایک بار پھر توثیق کی ہے۔
چین نے مذاکرات کی تفصیلات ظاہر نہیں کیں، تاہم بیجنگ نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے جوہری مسئلے کے سیاسی حل کے لیے اپنے طریقۂ کار کے مطابق کوششیں جاری رکھے گا۔
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