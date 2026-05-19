ٹرمپ کے جھوٹے دعووں پر صہیونی میڈیا بھی برہم

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایک صہیونی اخبار نے اعتراف کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جعلی اور مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ تصاویر کے استعمال نے ان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔
رپورٹ کے مطابق صہیونی اخبار میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں لکھا گیا کہ ٹرمپ اکثر اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر مصنوعی ذہانت سے بنائی گئی تصاویر اور گرافکس شیئر کرتے ہیں، جنہیں عوام سنجیدہ لینے کے بجائے مذاق اور طنز کا نشانہ بناتے ہیں۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ حالیہ دنوں میں ٹرمپ نے ایک نقشہ شیئر کیا جس میں ایران کی جانب دھمکی آمیز تیر دکھائے گئے تھے، تاہم اس نقشے میں کئی ایسے ممالک اور شہروں کے نام شامل تھے جو حقیقت میں موجود ہی نہیں۔ مثال کے طور پر تاجکستان کی جگہ “تابیکستان” لکھا گیا جبکہ ترکمانستان کے دارالحکومت عشق آباد کو ایک فرضی نام سے بدل دیا گیا تھا۔ اسی طرح سعودی عرب اور شام کے حوالے سے بھی جعلی نام استعمال کیے گئے۔
صہیونی میڈیا کے مطابق یہ پہلا موقع نہیں کہ ٹرمپ نے اس قسم کی گمراہ کن تصاویر استعمال کی ہوں۔ وہ اکثر ایسی تصاویر شیئر کرتے ہیں جن کا مقصد خود کو طاقتور ظاہر کرنا یا سیاسی مخالفین کو بدنام کرنا ہوتا ہے۔
ایک اور تصویر میں ٹرمپ کو مستقبل کے خلائی کمانڈ سینٹر میں بیٹھا دکھایا گیا، جہاں اسکرینوں پر تباہ کن حملوں کے مناظر دکھائے گئے تھے۔ اسی طرح انہوں نے بعض امریکی سیاستدانوں کا مذاق اڑانے کے لیے توہین آمیز پوسٹرز بھی شیئر کیے۔
مضمون نگار کے مطابق ٹرمپ کی یہ حکمتِ عملی جان بوجھ کر اپنائی جاتی ہے تاکہ وہ خود کو غیر متوقع شخصیت کے طور پر پیش کر سکیں، تنازعات پیدا ہوں اور میڈیا کی توجہ حاصل کی جا سکے، چاہے اس کے لیے جعلی بصری مواد ہی کیوں نہ استعمال کرنا پڑے۔
آپ کا تبصرہ