ایران کو فٹبال ورلڈ کپ میں شامل ہونا چاہیے:امریکی رکن کانگریس

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی کانگریس کی ڈیموکریٹ رکن پرامیلا جے پال نے کہا ہے کہ سیاسی کشیدگی کے باوجود ایران کو فیفا ورلڈ کپ 2026 میں شرکت کا مکمل حق حاصل ہے۔
واشنگٹن ریاست کے شہر سیئٹل کی نمائندہ، جہاں آئندہ ورلڈ کپ کے کچھ میچز کھیلے جائیں گے، نے ایک انٹرویو میں کہا کہ دنیا بھر کی ٹیموں کی شرکت اس عالمی ایونٹ کی اصل روح ہے اور ایران کو اس سے باہر نہیں کیا جانا چاہیے۔
پرامیلا جے پال نے کہا، “یہ ایرانی فٹبال کھلاڑی ہیں اور وہ فیفا کے اہم شرکاء میں شامل ہیں۔ مختلف ممالک کی ٹیموں کی موجودگی عالمی کھیلوں کے اتحاد کی علامت ہے۔”
انہوں نے ایران کے میچز کے حوالے سے سیکیورٹی خدشات کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سیئٹل میں اس حوالے سے کسی غیر معمولی خطرے یا اضافی سیکیورٹی کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔
امریکی رکنِ کانگریس کے مطابق ان کے دفتر کو بھی عوامی سطح پر ایران کی شرکت کے خلاف کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی، جبکہ سیئٹل دنیا بھر سے آنے والے شائقین اور ٹیموں کے استقبال کی تیاری کر رہا ہے۔
دوسری جانب فیفا کے صدر جیانی انفانتینو پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ ایران 2026 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا اور اس فیصلے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایرانی ٹیم کے میچز امریکہ میں طے شدہ پروگرام کے مطابق منعقد ہوں گے۔
