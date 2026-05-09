وزارت داخلہ پاکستان نے شیعہ بنیاد پر یو اے ای سے پاکستانیوں کی بےدخلی کی خبروں کو گمراہ کن قرار دےدیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات سمیت کسی بھی دوست ملک سے پاکستانی شہریوں کی کسی خاص طبقے یا گروہ کی بنیاد پر بے دخلی نہیں کی جا رہی، اگر کسی شہری کو واپس بھیجا جاتا ہے تو وہ متعلقہ ملک کے قوانین، ویزا شرائط، غیر قانونی دستاویزات یا قیام کی مدت ختم ہونے جیسے معاملات کے تحت معمول کی کارروائی کا حصہ ہوتا ہے۔
وزارتِ داخلہ کے مطابق پاکستانی شہری بدستور متحدہ عرب امارات اور دیگر دوست ممالک کے ویزوں اور ملازمت کے مواقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس حوالے سے کسی قسم کی امتیازی پالیسی موجود نہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی افواہیں اور جعلی خبریں من گھڑت ہیں جنہیں مخصوص مقاصد کے تحت پھیلایا جا رہا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ بیرونِ ملک کسی بھی پاکستانی شہری کو درپیش مسئلے کو متعلقہ ملک کے ساتھ دفترِ خارجہ کے ذریعے ہر کیس کی بنیاد پر اٹھایا جاتا ہے تاکہ شہریوں کو ممکنہ سفارتی معاونت فراہم کی جا سکے
