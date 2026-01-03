جنوبی افریقہ نے وینزویلا کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا
اہل بیت نیوز ایجنسی کے مطابق، جنوبی افریقہ کی حکومت نے وینزویلا کے خلاف امریکہ کی مبینہ فوجی کارروائی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ وینزویلا میں پیش آنے والی حالیہ صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے۔
جنوبی افریقہ کی وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے اقدامات اقوامِ متحدہ کے منشور کی صریح خلاف ورزی ہیں، جس کے تحت تمام رکن ممالک پر لازم ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کی علاقائی سالمیت یا سیاسی خودمختاری کے خلاف فوجی دھمکی یا طاقت کے استعمال سے گریز کریں۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اقوامِ متحدہ کا منشور آزاد ریاستوں کے داخلی معاملات میں بیرونی فوجی مداخلت کی اجازت نہیں دیتا۔ تاریخ بارہا یہ ثابت کر چکی ہے کہ دوسرے ممالک کے خلاف فوجی حملے صرف عدم استحکام اور بحران کو مزید گہرا کرتے ہیں۔ یکطرفہ اور غیرقانونی طور پر طاقت کا استعمال بین الاقوامی نظام کے استحکام اور ممالک کے درمیان برابری کے اصول کو نقصان پہنچاتا ہے۔
جنوبی افریقہ نے ایک بار پھر اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ وینزویلا کی صورتحال پر فوری اجلاس منعقد کرے۔
رپورٹس کے مطابق، امریکی فوج نے ہفتے کی صبح مقامی وقت کے مطابق وینزویلا میں ایک فوجی کارروائی کے دوران صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو حراست میں لیا۔ امریکی استغاثہ نے اعلان کیا ہے کہ مادورو کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وینزویلا کے خلاف امریکہ کی اس فوجی کارروائی کو عالمی سطح پر شدید مذمت کا سامنا ہے اور متعدد ممالک نے اس اقدام کے خلاف مشترکہ بین الاقوامی ردِعمل کا مطالبہ کیا ہے۔
