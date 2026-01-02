پاکستان نے بنگلادیش کی قومی ائیرلائن کو براہ راست پروازوں کی اجازت دیدی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستان نے بنگلادیش کی قومی ائیرلائن کو براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی۔
ذرائع کے مطابق پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی نے بنگلادیش کی قومی ائیر لائن کو ڈھاکا سے کراچی کے لیے براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی ہے۔
ذرائع کا بتانا ہے کہ وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد ڈی جی سول ایوی ایشن اتھارٹی نے بنگلا دیشی ائیرلائن کو براہ راست پروازوں کی منظوری دی۔
ذرائع کا کہنا ہے ابتدائی طورپر بنگلادیش کی قومی ائیر لائن کو 30 مارچ 2026 تک پروازوں کی اجازت دی گئی ہے، بنگلادیشی ائیرلائن کو منظور شدہ روٹ پر پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔
سی اے اے ذرائع کے مطابق بنگلادیش کی قومی ائیرلائن کو پاکستان ائیر اسپیس کے اندر طے شدہ روٹس پر پرواز کرنا ہوگی، ڈھاکا سے کراچی روانگی سے قبل فلائٹ کی مکمل معلومات کراچی ائیرپورٹ انتظامیہ کو دینا ہوں گی۔
ذرائع سول ایوی ایشن کا کہنا ہے پاکستان اور بنگلادیش کے درمیان پروازیں رواں ماہ شروع ہونے کا امکان ہے۔
