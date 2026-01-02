یمن کے جنوبی عبوری کونسل کے سربراہ کے یکطرفہ فیصلوں پر سعودی عرب کی شدید تنقید

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سعودی عرب نے آج یمن کے جنوبی عبوری کونسل کے سربراہ عیدروس الزبیدی کو جنوبی صوبوں اور وہاں کے عوام کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا براہِ راست ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔
یمن میں سعودی سفیر محمد آل جابر نے کہا کہ عیدروس الزبیدی ایسے ایجنڈوں پر عمل درآمد کے براہِ راست ذمہ دار ہیں جن سے جنوبی صوبوں کے عوام کے مفادات متاثر ہوئے اور سعودی عرب کے ساتھ ان کے تعلقات میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔
انہوں نے کہا کہ الزبیدی نے یمن کی صدارتی کونسل کے رکن ہونے کے باوجود اپنی سیاسی ذمہ داریوں کو نظرانداز کرتے ہوئے متعدد یکطرفہ فیصلے کیے۔ ان میں سب سے خطرناک فیصلہ حضرموت اور المہرہ صوبوں پر فوجی حملے کی قیادت کرنا تھا، جس کے نتیجے میں سکیورٹی کی صورتحال بگڑی، عوام میں خوف پھیلا اور شہری ہلاک و زخمی ہوئے۔
آل جابر کے مطابق، سعودی عرب نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران جنوبی عبوری کونسل کے ساتھ کشیدگی کے خاتمے، عبوری کونسل کی فورسز کے صوبوں سے باہر قائم کیمپوں سے انخلا اور حضرموت میں ان کیمپوں کو درع الوطن فورسز کے حوالے کرنے پر اتفاق کی کوشش کی، تاہم الزبیدی کی مسلسل ہٹ دھرمی آڑے آتی رہی۔ انہوں نے بتایا کہ تازہ ترین واقعہ کل اس وقت پیش آیا جب الزبیدی نے سعودی سرکاری وفد کو عدن جانے کے لیے پرواز کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ یہ دورہ جنوبی عبوری کونسل کے بعض رہنماؤں کے ساتھ طے شدہ تھا تاکہ مشترکہ حل تلاش کیے جا سکیں۔
سعودی سفیر نے مزید کہا کہ الزبیدی نے عدن ایئرپورٹ پر پروازیں بند کرنے کا براہِ راست حکم دیا، جس سے یمنی عوام کو شدید نقصان پہنچا۔ انہوں نے اس اقدام کو غیر ذمہ دارانہ، سیاسی، فوجی اور سکیورٹی ہم آہنگی کو کمزور کرنے والا اور بحران میں مزید اضافے کی خطرناک مثال قرار دیا۔
آل جابر کے مطابق، یہ تمام اقدامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ الزبیدی ذاتی سیاسی اور مالی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں اور ایسے ایجنڈوں پر عمل کر رہے ہیں جن کا نہ تو جنوبی یمن کے مسئلے سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی پورے یمن سے۔
انہوں نے آخر میں امید ظاہر کی کہ جنوبی عبوری کونسل کے سنجیدہ اور باشعور رہنما عقل و تدبر سے کام لیتے ہوئے شمال و جنوب کے یمنی عوام کے جائز مطالبات کی تکمیل کو ترجیح دیں گے۔
حضرموت میں فوجی کارروائی کا آغاز
اسی دوران، یمن کے صوبہ حضرموت کے گورنر سالم الخنبشی نے آج اعلان کیا کہ فوجی علاقوں کی ذمہ داری پُرامن اور منظم انداز میں جنوبی عبوری کونسل کی فورسز سے درع الوطن فورسز کو منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ اقدام جنگ یا کشیدگی بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ سکیورٹی کے تحفظ اور بدامنی سے بچاؤ کے لیے ہے۔
یہ فیصلہ اس کے بعد کیا گیا جب معزول یمنی حکومت کی صدارتی کونسل کے سربراہ رشاد العلیمی نے سالم الخنبشی کو صوبہ حضرموت میں درع الوطن فورسز کا کمانڈر انچیف مقرر کرتے ہوئے سکیورٹی، فوجی اور انتظامی اختیارات تفویض کیے تاکہ صوبے میں امن و امان بحال کیا جا سکے۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز جنوبی عبوری کونسل کے حکام نے عدن کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پروازوں کی آمد و رفت معطل کر دی تھی۔
آپ کا تبصرہ