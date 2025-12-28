اسرائیلی فوج میں شدید فوجی کمی، غیر ملکی مزدوروں کے بیٹوں کی بھرتی پر غور

اہلبیت(ع) نیوز ایجسنی ـ ابنا کے مطابق، اسرائیلی چینل ۱۲ نے اطلاع دی ہے کہ فوج میں موجود شدید کمی کے سبب تقریباً ۳۷۰۰ نوجوان، جن کی عمر ۱۵ سے ۲۵ سال کے درمیان ہے اور جو سرزمینِ مقبوضہ میں عارضی رہائش پذیر ہیں، ممکنہ طور پر فوجی خدمت کے اہل سمجھے جا سکتے ہیں۔
تاہم اب تک فوج نے انہیں بھرتی نہیں کیا کیونکہ اس سے وزارت داخلہ کے اختیارات اور قانونی حیثیت کے امور متاثر ہو سکتے ہیں، اور فوجی خدمت بعض اوقات شہریت حاصل کرنے کے عمل کو آسان کر سکتی ہے۔
اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زمیر کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ خط میں کہا گیا ہے کہ اس مسئلے کو متعلقہ پیشہ ور حکام کے پاس بھیجا گیا ہے اور مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔
اس اقدام کے لیے سیاسی فیصلہ لازمی ہے کیونکہ حکام کا کہنا ہے کہ ان نوجوانوں کو فوج میں شامل کرنے سے ذخیرہ فوج پر دباؤ کم ہو سکتا ہے اور موجودہ کمی کو دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
