کابل میں دھماکا: طالبان انٹیلی جنس چیف کے معاون دھماکے میں ہلاک

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، افغان طالبان کی انٹیلی جنس ایجنسی کے سربراہ عبد الحق واثق کے معاون کابل میں ہونے والے ایک دھماکے میں ہلاک ہو گئے۔
افغان میڈیا نے مقامی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت مولوی نعمان کے نام سے ہوئی ہے۔
رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ جمعے کے روز کابل کے علاقے بوٹخاک میں مولوی نعمان کے گھر کے اندر پیش آیا، دھماکے کے نتیجے میں مولوی نعمان موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ ان کا بیٹا زخمی ہوا۔
افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ طالبان حکام نے تاحال واقعے پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا اور نہ ہی دھماکے کی وجہ واضح کی گئی ہےتاہم شبہ ہے کہ دھماکہ گیس سلنڈر میں نصب بارودی مواد کے پھٹنے سے ہوا۔
آپ کا تبصرہ