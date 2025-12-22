پاکستان کے ساتھ سرحد کی بندش، افغانستان میں اشیائے خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوگیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا || افغان میڈیا نے مقامی باشندوں اور دکانداروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ ہفتوں کے دوران بنیادی غذائی اشیا کی قیمتوں میں 400 سے 700 افغانی تک اضافہ ہوا ہے۔
تاجروں کا کہنا ہے کہ 16 لیٹر کوکنگ آئل کی قیمت میں تقریباً 500 افغانی اضافہ ہوا ہے، چاول کی بوری 700 افغانی تک مہنگی ہو چکی ہے جبکہ آٹے کی بوری کی قیمت میں تقریباً 400 افغانی کا اضافہ ہوا ہے۔
دکانداروں کے مطابق 16 لیٹر کوکنگ آئل جو پہلے 1550 افغانی میں فروخت ہوتا تھا اب 2000 افغانی سے زائد میں مل رہا ہے، اسی طرح چاول کی بوری کی قیمت 2300 افغانی سے بڑھ کر تقریباً 3000 افغانی ہو گئی ہے جبکہ آٹے کی بوری 1400 افغانی سے بڑھ کر 1800 افغانی تک جاپہنچی ہے۔
مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں یہ اضافہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب ملک پہلے ہی بے روزگاری اور غربت جیسے سنگین معاشی مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔
پروان کے ایک رہائشی شہرام نے کہا کہ پہلے کے مقابلے میں روزگار کے مواقع بھی کم ہو گئے ہیں اور لوگوں کی قوتِ خرید بری طرح متاثر ہوئی ہے، ان کے مطابق خرید و فروخت میں کمی آگئی ہے اور بازار اپنی سابقہ رونق کھو چکا ہے۔
رہائشیوں کے مطابق مہنگائی کا یہ رجحان صرف پروان تک محدود نہیں بلکہ کابل سمیت ملک کے دیگر حصوں میں بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے۔
آپ کا تبصرہ