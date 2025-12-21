جنگ بندی کے باوجود صیہونی فوج کا جنوبی لبنان پر حملہ، شہری گھروں کو نشانہ بنایا گیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنانی ذرائع کے مطابق صیہونی فوجیوں نے جنوبی لبنان کے علاقے کفر شوبا میں واقع رہائشی مکانات پر رویسات العلم نامی فوجی بیس سے مشین گنوں کے ذریعے فائرنگ کی۔ اس کے علاوہ ہفتے کی شام جنوبی لبنان کے قصبے بلیدا میں ایک خالی رہائشی مکان کو صیہونی ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا۔
ذرائع کے مطابق لبنانی فوج نے اقوام متحدہ کی امن فوج یونیفل کے تعاون سے بلیدا میں نشانہ بنائے گئے گھر کا معائنہ کیا، جہاں سے کسی بھی قسم کا فوجی سازوسامان یا اسلحہ برآمد نہیں ہوا۔
یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب صیہونی فوج مسلسل یہ دعویٰ کرتی آ رہی ہے کہ جنوبی لبنان میں جن علاقوں اور گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ لبنانی مزاحمتی قوتوں کے فوجی مراکز یا اسلحہ ذخیرہ کرنے کی جگہیں ہیں، تاہم زمینی حقائق ان دعوؤں کی تردید کرتے نظر آتے ہیں۔
