  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. پاکستان کی خبریں

پاکستان سے ایران جانے والے زائرین کیلئے بڑی خوشخبری سامنے آگئی

4 دسمبر 2025 - 19:57
News ID: 1757800
پاکستان سے ایران جانے والے زائرین کیلئے بڑی خوشخبری سامنے آگئی

کراچی پورٹ سے ایرانی بندرگاہ چابہار تک بحری سفری سروس (فیری) کا آغاز یکم جنوری 2026 سے کردیا جائے گا،

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستان سے ایران زیارات مقامات مقدسہ کیلئے جانے والے زائرین کرام کیلئے ایک بڑی خوشخبری سامنے آگئی ہے، پاکستان اور ایران کے درمیان فیری سروس کے آغاز کا باضابطہ اعلان کردیا گیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق ایران جانے والے زائرین کیلئے حکومت پاکستان کی جانب سے ایک بڑا قدم اٹھا یا گیاہے ۔ کراچی سے ایران کے شہر چابہار تک فیری سروس کےآغاز کیا جائےگا۔

سفر کا دورانیہ 14 گھنٹے ہوگا، پہلی فیری میں 250 مسافروں کو لے جانے کی تیاری مکمل کرلی گئی ہے ۔

حکومت پاکستان کی جانب سے کوشش کی جارہی ہے کہ دسمبر کے اختتام تک تمام انتظامات مکمل کرلیئے جائیں جو تقریباً آخری مراحل میں ہیں ۔ یکم جنوری سے امکان ہے کہ یہ فیری سروس شروع کردی جائے گی۔

ذرائع کے مطابق کراچی پورٹ ٹرسٹ اس فیری سروس کیلئے تمام انتظامات انجام دے رہی ہے ، کسٹم ، ایف آئی اے ، امیگریشن اور سکیورٹی چیک پوائنٹس کا قیام بھی مکمل ہوچکا ہے ۔

اسی طرح فیری سروس کیلئے پورٹ برتھ الاٹمنٹ اور پاسپورٹ امیگریشن جیسی تمام سہولیات کی فراہمی کی تیاریاں مکمل کرلی گئی ہیں۔

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha