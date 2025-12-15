ایران کی ہوائی دفاع کی طاقت مضبوط بنانے پر زور

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران کے فوجی سربراہ نے ملک کے مشترکہ ہوائی دفاع کے مرکز کا دورہ کیا اور وہاں کی مختلف شاخوں میں کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا۔
انہوں نے کہا کہ ہوائی دفاع کی طاقت بڑھانے کے لیے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں اور حالیہ مہینوں میں اہلکاروں نے اہم اور قابل ذکر کامیابیاں حاصل کی ہیں، جو سراہنے کے قابل ہیں۔
فوجی سربراہ نے کہا کہ ملک کی ہوائی دفاع کی ٹیم جدید نظاموں اور تربیت یافتہ اہلکاروں کے ذریعے کسی بھی ممکنہ خطرے کا مؤثر جواب دینے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔
انہوں نے اہلکاروں، محققین، دفاعی صنعت، دانش بنیان کمپنیوں اور متعلقہ اداروں کی محنت اور قربانی کو سراہا اور کہا کہ یہ سب مل کر ہوائی دفاع کی طاقت بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
مزید کہا گیا کہ فوج اور سپاہ کی ہوائی دفاع کی ٹیم ملک کی مضبوطی کے لیے قابل اعتماد بازو ہیں اور جدید نظام، تربیت یافتہ اہلکار اور مربوط کارروائی کے ذریعے دفاعی نیٹ ورک کو مضبوط کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔
سربراہ نے زور دیا کہ ہوائی دفاع کی طاقت میں مستقل اضافہ، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال، اہلکاروں کی تربیت اور ہر ممکنہ خطرے کے مقابلے کی تیاری جاری رہے گی تاکہ ملک ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رہے۔
