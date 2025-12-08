امریکی سفیر: لبنانی فوج کے کمانڈر کا دورۂ واشنگٹن دوبارہ طے ہوسکتا ہے؛ شام اور لبنان کے الحاق پر کوئی معلومات نہیں

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنان میں تعینات امریکی سفیر میشل عیسی نے بتایا ہے کہ لبنانی فوج کے کمانڈر رودولف عون کے امریکی حکام سے ملاقات کے لیے واشنگٹن دورے کے سلسلے میں رابطے دوبارہ شروع ہو چکے ہیں اور امید ہے کہ یہ دورہ جلد ممکن ہوگا۔سفیر نے لبنانی وزیرِ خارجہ یوسف رگی سے ملاقات کے بعد کہا کہ فوجی کمانڈر کے دورے سے متعلق معاملات واضح ہو رہے ہیں، تاہم ابھی کوئی فیصلہ قطعی طور پر نہیں کیا گیا۔
امریکی سفیر نے شام کے امور کے لیے امریکی نمائندے ٹام براهام کے حالیہ بیان سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ انہیں شام اور لبنان کے الحاق کے موضوع کے بارے میں کوئی معلومات نہیں۔
علاقائی میکانزم سے متعلق بات کرتے ہوئے میشل عیسی نے کہا کہ یہ ایک طویل المدتی عمل ہے۔ انہوں نے کہا:
’’ہم نے پہلی ہی نشست میں امن کی توقع نہیں رکھی تھی۔ فریقین کو پہلے بیٹھ کر اپنی تجاویز میز پر رکھنی ہوں گی۔‘‘
یہ بیانات ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب واشنگٹن نے گزشتہ ماہ رودولف عون کے تین اعلیٰ سطحی سرکاری اجلاس منسوخ کر دیے تھے، جو ان کی امریکہ آمد پر منعقد ہونا تھے۔
آپ کا تبصرہ