لبنانی فوج نے داعش کے ایک خطرناک دھشتگرد کو گرفتار کر لیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنانی فوج نے ایک خطرناک دہشت گرد کو گرفتار کر کے متعلقہ عدالتی ادارے کے حوالے کیا ہے۔ اس شخص کا تعلق داعش سے تھا اور وہ لبنان میں سکیورٹی کے خلاف کارروائیوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھا۔
لبنانی فوج کی کمانڈ نے بیان میں کہا کہ معلوماتی شعبے نے بغیر شناخت کے شخص کو عدالتی کارروائی کے لیے پیش کیا، جو وادی خالد ـ عکار میں داعش کے ایک دہشت گرد گروہ کی قیادت کر رہا تھا۔ یہ کارروائی اس گروہ کے سربراہ ابو یوسف کے نام سے معروف شہری کی گرفتاری کے بعد عمل میں آئی۔
بیان میں مزید بتایا گیا کہ گرفتار شخص نے پہلے دھماکہ خیز مواد اور مالی امداد منتقل کی تھی، جو داعش کی قیادت کی جانب سے اس گروہ کو بھیجی گئی تھیں، تاکہ لبنان میں حملے کیے جا سکیں۔
لبنانی فوج نے کہا ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کے رکن افراد اور ایسے افراد جو شہریوں کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، کے خلاف سکیورٹی تحقیقات اور کارروائیاں جاری رہیں گی۔
