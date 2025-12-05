اسرائیلی عوام کی اکثریت نتن یاہو کو بغیر اعترافِ جرم معافی دینے کی مخالف

اسرائیل میں تازہ ترین سروے نے ایک بار پھر اس حقیقت کو نمایاں کر دیا ہے کہ صہیونی معاشرے کی بڑی تعداد وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کو اُن کے خلاف جاری بدعنوانی مقدمات میں بغیر اعترافِ جرم معافی دینے کے سخت خلاف ہے۔ ’’ٹائمز آف اسرائیل‘‘ کی جانب سے شائع شدہ اس سروے کے مطابق 53 فیصد سے زائد افراد نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر نتن یاہو اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے تو انہیں صدارتی معافی نہیں ملنی چاہیے، جبکہ تقریباً 42 فیصد افراد اس کے حامی دکھائی دیئے۔
یہ سروے ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل کی سیاست دو بڑے بحرانوں میں گھری ہوئی ہے۔ ایک طرف نتنیاہو کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات برسوں سے ملک کی سیاست پر سایہ فگن ہیں، اور دوسری جانب حریدی مذہبی یہودیوں کی فوجی خدمت سے معافی کا مسئلہ 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد پہلے سے کہیں زیادہ حساس حیثیت اختیار کر چکا ہے۔
سروے کے دوسرے حصے میں اسرائیل کے سب سے پرانے اور متنازع ترین موضوع—حریدیوں کی فوجی خدمت—کا جائزہ لیا گیا۔ نتائج کے مطابق نصف سے زائد اسرائیلی شہری لیikud پارٹی کے رکن کنست بوعز بیسموت کی اُس مجوزہ قانون سازی کے مخالف ہیں جو حریدی نوجوانوں کے لیے فوجی خدمت سے عملی طور پر بچاؤ کا راستہ آسان بناتی ہے۔ صرف ایک چوتھائی افراد اس تجویز کے حامی ہیں، جبکہ ایک قابلِ ذکر تعداد نے کہا کہ وہ اسی صورت میں حامی ہوں گے جب بل میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جائیں۔
اسرائیل میں حریدی برادری کی فوجی خدمت سے معافی کا سلسلہ 1940 اور 1950 کی دہائیوں سے جاری ہے، لیکن وقت کے ساتھ اس برادری کی آبادی اور سیاسی اثر و رسوخ بڑھنے کے باعث یہ مسئلہ قومی تنازع میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 7 اکتوبر کے واقعات کے بعد جب فوج نے ریکارڈ سطح پر ریزرو فوج کو بلایا، جنگ کے اخراجات بڑھے اور جانی نقصانات میں اضافہ ہوا تو اسرائیلی سماج میں یہ احساس شدید ہوا کہ ’’قومی بوجھ غیر مساوی طریقے سے تقسیم‘‘ ہو رہا ہے۔
ریزرو فوجیوں کے خاندانوں کے احتجاج، معاشی دباؤ اور سیاسی دھڑے بندی نے اس مسئلے کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ دائیں بازو کے ووٹر جو پہلے مذہبی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کی خاطر اس مسئلے پر خاموش رہتے تھے، اب کھل کر حریدیوں کی لازمی فوجی خدمت کے حامی بنتے جا رہے ہیں۔
دیوانِ عالیہ کی جانب سے 2024 میں حریدیوں کی موجودہ معافی اسکیم کو ’’غیر آئینی اور امتیازی‘‘ قرار دینے کے بعد حکومت کو ایک نیا قانون لانے پر مجبور کیا گیا۔ تاہم تازہ سروے واضح کرتا ہے کہ حکومت کی مجوزہ قانون سازی عوامی توقعات پر پوری نہیں اترتی اور اسے ایک کمزور اور وقتی حل سمجھا جا رہا ہے۔
یہ ساری صورتحال نتنیاہو کی حکومت کے لیے غیر معمولی سیاسی دباؤ کا باعث بنی ہوئی ہے۔ ایک طرف وہ اپنے مذہبی اتحادیوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، اور دوسری جانب عوام کا ایک بڑا طبقہ فوجی خدمت میں برابری کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس تناؤ نے موجودہ حکومت کے سیاسی مستقبل کو پہلے سے کہیں زیادہ غیر یقینی بنا دیا ہے۔
