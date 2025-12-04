علامہ مقصود علی ڈومکی: پائیدار امن ترقی کی اصل بنیاد ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مجلس وحدت مسلمین پاکستان صوبہ سندھ کے صوبائی آرگنائزر علامہ مقصود علی ڈومکی نے جیکب آباد سے منتخب رکنِ صوبائی اسمبلی، حاجی شیر محمد مغیری سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور جیکب آباد میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
علامہ مقصود علی ڈومکی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ:
"امن و امان کی بحالی نہایت ضروری ہے۔ تجارت، کاروبار، تعمیر و ترقی اور اجتماعی خوشحالی اسی وقت ممکن ہے جب شہر میں پائیدار امن قائم ہو۔"
اس موقع پر حاجی شیر محمد مغیری نے کہا:
"امن و امان کی بحالی، عوام کی خدمت اور جرائم کے خاتمے کو میں اپنی اولین ترجیح سمجھتا ہوں۔"
قبل ازیں علامہ مقصود علی ڈومکی نے جیکب آباد شہری اتحاد کے صدر یاسر اکرم اپڑو سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر ایم ڈبلیو ایم عزاداری ونگ کے صوبائی صدر سید غلام شبیر نقوی اور مجلس علمائے مکتبِ اہل بیتؑ کے ضلعی صدر علامہ سیف علی ڈومکی بھی موجود تھے۔
ملاقات میں جیکب آباد کے شہری مسائل، امن و امان کی صورتِ حال اور دیگر عوامی مشکلات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ علامہ مقصود علی ڈومکی نے کہا:
"جیکب آباد کے عوام مختلف مسائل و مشکلات کا شکار ہیں۔ متعلقہ اداروں اور شہری اتحاد کو چاہیے کہ ان مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ اور فعال کردار ادا کریں۔ عوامی فلاح اور ان کے حقوق کا تحفظ شہری اتحاد کی بنیادی ذمہ داری ہے۔"
