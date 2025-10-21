 جمعیتِ العلماء اثنا عشریہ کرگل کی جانب سے ضلعی سطح پر قرآن و دینیات کے مقابلوں کا انعقاد

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، جمعیتِ العلماء اثنا عشریہ کرگل کے ذیلی ادارے مکاتب اثنا عشریہ شعبۂ مکاتب کے زیرِ اہتمام حوزہ علمیہ اثنا عشریہ میں ضلعی سطح پر قرآن و دینیات کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا؛ ان مقابلوں سے قبل تحصیل اور بلاک سطح پر قرآنی و دینیات کے مقابلوں کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں کامیاب ہونے والے طلبہ و طالبات کو ضلعی سطح پر منعقدہ قرآنی مقابلوں میں حصہ لینے کا موقع فراہم کیا گیا۔
اس موقع پر تقریب میں کشمیر سے تشریف لائے ہوئے حجت الاسلام والمسلمين ڈاکٹر سید کرار جعفری صاحب نے بطورِ مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ عالمی شہرت یافتہ قاریٔ قرآن معراج الدین صوفی، کونسلر کرگل ٹاؤن حاجی محمد عباس اور انچارج سیاسی امور جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل سجاد حسین کرگلی نے بطور مہمانان زی وقار شرکت کی۔
جمعیتِ العلماء اثنا عشریہ کرگل کے صدر حجت الاسلام والمسلمين شیخ ناظر مہدی محمدی نے اس تقریب کی صدارت کی، جبکہ جمعیتِ العلماء اثنا عشریہ کرگل کے نائب صدر حجت الاسلام والمسلمين شیخ غلام علی مفیدی، مرکزی امام الجمعہ و جنرل سیکرٹری حجت الاسلام والمسلمين شیخ ابراہیم خلیلی، جمعیتِ العلماء کے ممبران حجت الاسلام والمسلمين شیخ علی نقی مبغلی، حجت الاسلام والمسلمين شیخ عبداللہ منوری، دیگر معزز علمائے کرام، مکاتب اثنا عشریہ کے اساتذہ و مسئولین اور جمعیت العلماء کے دیگر شعبۂ جات کے ممبران بھی اس موقع پر موجود تھے۔
دنیوی تعلیم کے ساتھ علوم آل محمد (ع) بھی ضروری ہے: مولانا شیخ ناظر مہدی محمدی
ان مقابلوں میں حجت الاسلام والمسلمين ڈاکٹر سید کرار جعفری، قاریٔ قرآن معراج الدین صوفی اور شعبۂ مکاتبِ اثنا عشریہ کرگل کے مسؤولین حجت الاسلام والمسلمين شیخ احمد ارمان اور حجت الاسلام والمسلمين شیخ موسی علی عرفانی نے بطور جج اپنے فرائض انجام دیئے۔
ان مقابلوں میں ضلع کرگل کی مختلف تحصیل اور بلاک میں مکاتبِ اثنا عشریہ کرگل کے زیرِ انتظام کام کرنے والے 120 سے زائد مکاتب کے 257 طلبہ و طالبات نے تحصیل اور بلاک سطح پر حصہ لینے کے بعد آخر میں 38 طلبہ و طالبات ضلعی سطح پر مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے کامیاب قرار دیئے گئے۔
اس موقع پر بلاک و تحصیل اور ضلعی سطح پر کامیاب ہونے والے طلبہ و طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے اور طلبہ و طالبات کی محنت کو سراہتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔
شیخ ناظر مہدی محمدی نے اپنے صدارتی خطاب میں معاشرے کو ایک قرآنی اور اہل البیت دوست معاشرہ بنانے پر زور دیا اور اپنے بچے بچیوں کو قرآن مجید اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے نزدیک کرنے اور دنیوی تعلیم کے ساتھ علوم آل محمد علیہم السلام سے ان کے دلوں کو منور کرنے پر زور دیا، تاکہ ہمارا مستقبل روشن ہو اور دنیا و آخرت دونوں میں سرفراز ہو سکیں۔
شیخ ناظر مہدی محمدی نے قرآن کے ان مقابلوں میں حصہ لینے والے طلبہ و طالبات، مکاتبِ اثنا عشریہ کے اساتذہ، مسئولین، مسئولین مکاتبِ اثنا عشریہ ( شعبۂ مکاتب جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل، انصار المہدی جمعیت العلماء ابنا عشریہ، حسینی تبرک کمیٹی جمعیت العلماء اثنا عشریہ، اثنا عشریہ نیٹورک جمعیت العلماء اثنا عشریہ اور بالخصوص اس تقریب میں کشمیر سے تشریف لائے مہمانانِ عزیز حجت الاسلام ڈاکٹر سید کرار جعفری و قاریٔ قرآن معراج الدین صوفی اور کونسلر کرگل ٹاؤن حاجی محمد عباس کا اس تقریب میں شرکت پر جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کی طرف سے شکریہ ادا کیا۔
حجت الاسلام ڈاکٹر سید کرار جعفری اور کونسلر کرگل ٹاؤن حاجی محمد عباس نے بھی تقریب سے خطاب کیا اور اپنے اظہارِ خیال کو علمائے کرام، اساتذہ اور طلبہ و طالبات کے سامنے رکھا، جبکہ حجت الاسلام والمسلمين شیخ احمد ارمان مسئول شعبۂ مکاتب اثنا عشریہ نے اپنے خطاب میں مکاتب اثنا عشریہ کی فعالیت کے حوالے تفصیلی بریفنگ دی۔
اس تقریب میں حجت الاسلام شیخ محمد طاہا شاعری اور ہادی علی کرار نے نظامت کے فرائض انجام دئیے اور اپنے بہترین انداز بیاں کے ذریعے تقریب کی رونق میں اضافہ کردیا۔
