تصویری خبر | قطر میں ایران کے نئے ثقافتی سربراہ نے آیت اللہ رمضانی سے ملاقات کی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، المصطفیٰ یونیورسٹی (ص) کےپروفیسر اور قطر میں ایران کے نئے ثقافتی مشیر حجت الاسلام "محمد علی مرزائی" نے آج بروز بدھ 23 اکتوبرکو اہل بیت (ع) عالمی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل آیت اللہ رضا رمیزانی سے ملاقات اور گفتگو کی۔
16 اکتوبر 2025 - 14:34
News ID: 1739303
مآخذ: ابنا
