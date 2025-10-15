  1. اصلی صفحہ
افغان طالبان کی درخواست پر پاکستان کا 48 گھنٹوں کیلئے سیز فائر کا فیصلہ

15 اکتوبر 2025 - 16:43
News ID: 1738936
مآخذ: روزنامہ جنگ
اسلام آباد: افغان طالبان کی درخواست پر پاکستان نے سیز فائر کا فیصلہ کرلیا۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، وزارت خارجہ کے مطابق افغان طالبان رجیم کی جانب سے جنگ بندی کی درخواست کی گئی تھی۔

وزارت خارجہ کے مطابق افغان طالبان کی درخواست پر آج شام 6 بجے سے اگلے 48 گھنٹوں کے لیے عارضی سیزفائرکا فیصلہ کیا  گیا، ذرائع کے مطابق سیز فائر کا  آغاز ہوگیا ہے۔

وزارت خارجہ کا کہنا ہےکہ دو طرفہ تعمیری بات  چیت سے مسئلےکا مثبت حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔

ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے نمائندہ  خصوصی برائے افغانستان محمد صادق اور افغانستان کی جانب سے ممکنہ طور  پر افغان وزیر خارجہ مذکرات کریں گے۔

