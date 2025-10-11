ایرانی قوم کبھی تسلیم نہیں ہو گی،ایران کو جھکانے کا امریکہ کا خواب ہی رہے گا 

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سپاہ پاسداران میں ولی فقیہہ کے نمائندے حجتالاسلام عبداللہ حاجیصادقی نے کہا ہے کہ ایرانی قوم کبھی تسلیم نہیں ہوگی اور امریکہ ایران کو مات دینے کی خواہش کو قبر تک لے جائے گا۔ ان کا یہ بیان مشہد میں طلبۂ مدارس اور بسیج طلاب خواتین کے پایہ بندی کمانڈرز کے لیے منعقدہ تربیتی و توانمندسازی کورس کے دوران دیا گیا۔
حاجیصادقی نے اپنے خطاب میں کہا کہ دشمن خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل، ایرانی قوم کی مکمل تسلیمیت چاہتے ہیں اور ان کی دشمنی نئی نہیں بلکہ تاریخی اور دینی دلائل کی روشنی میں واضح ہے۔ انہوں نے کہا:
ملت امام حسینؑ جان دیتی ہے، اسارت قبول کرتی ہے مگر کبھی تسلیم نہیں ہوتی؛ اسلام نے ہمارے لیے راستۂ شکست بند کر دیا ہے اور امریکہ ایران کی تسلیمیت کا خواب قبر میں ہی دفن کر دے گا۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ دشمن کی حکمتِ عملی میں ایران کو کمزور کرنا، اس کی طاقت روکنا، سرداروں کو نشانہ بنانا، جوہری اور میزائل صلاحیتوں کو محدود کرنا اور عوام کے ایمان کو کمزور کرنا شامل ہے۔ حاجیصادقی نے یہ بھی کہا کہ دشمن امت کو امام اور رہبر سے جدا کر کے خانگی تنازعات بھڑکا کر بیرونی مداخلت کا راستہ بنانا چاہتا ہے۔
تقریب کے منتظمین کے مطابق یہ تربیتی کورس مرکزِ مدیریت حوزههای علمیه خواهران اور معاونتِ خواهرانِ سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کے تعاون سے منعقد کیا گیا ہے اور اگلے روز یعنی ۱۹ مهر تک جاری رہے گا۔
اس نشست کی خبر بسج طلاب و روحانیون خراسان رضوی اور خبررساں ادارہ ایرنا نے نشر کی۔
