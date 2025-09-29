یمن نے میزائل اور ڈرونز سے اسرائیل کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، یمن کے مسلح افواج کے اعلامیے کے مطابق یمنی فوج نے اسرائیل کے مختلف علاقوں کو بالِسٹک خوشۂ بار میزائل کے ذریعے اور دوسرا ڈرون حملوں کے ذریعے کا نشانہ بنایا
مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے بتایا کہ پہلے آپریشن میں یمن نے فلسطین۲ نامی مافوق صوت بالِسٹک خوشۂ بار میزائل سے یافا کے حساس اہداف کو نشانہ بنایا۔ اعلان میں کہا گیا ہے کہ میزائل براہِ راست ہدف پر لگا اور آپریشن کامیاب رہا جس کے باعث لاکھوں صہیونی باشندگان نے پناہ گاہوں کا رخ کیا۔
اسی اعلان میں مزید بتایا گیا کہ دوسرے آپریشن میں دو ڈرونز کے ذریعے جنوبِ مقبوضہ فلسطین کے علاقے ‘‘امّ الرشراش’’ (ایلَت) میں دشمن کے دو اہم اہداف پر حملے کیے گئے اور وہ ڈرونز بھی ہدف پر کامیابی سے لگے۔
یحییٰ سریع نے کہا کہ ہماری قوم کے سامنے قابض دشمن کے خلاف مقابلہ، صبر و استقامت اور فلسطینی عوام و مزاحمت کی ہر قسم کی حمایت ہی واحد راستہ ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ جب تک غزّہ پر حملے بند نہیں ہوتے اور محاصرے کو ختم نہیں کیا جاتا، وہ اپنے دینی، اخلاقی اور انسانی فرائض انجام دیتے رہیں گے۔
