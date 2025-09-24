اٹلی کا جنگی جہاز غزہ کے امدادی کاروان کی حفاظت کے لیے روانہ

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، وزیر دفاع اٹلی گویدو کروستتو نے بدھ کے روز غزہ کاروان پر ڈرون حملے کی شدید مذمت کی اور اعلان کیا کہ ایک بحری جہاز کاروان کے ارکان کے لیے روانہ کیا گیا ہے تاکہ ان کی حفاظت کی جا سکے اور ضرورت پڑنے پر امداد فراہم کی جا سکے۔
رویٹرز کے مطابق، کاروان کے ارکان نے اطلاع دی کہ انہیں حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ عالمی یکجہتی برائے غزہ کا کاروان اس ماہ کے آغاز میں بارسلونا سے روانہ ہوا تھا تاکہ اسرائیل کے غزہ پر محاصرے کو توڑ کر انسانی امداد پہنچائی جا سکے۔ کاروان میں اس وقت 51 بحری جہاز شامل ہیں، جو زیادہ تر یونان کے جزیرہ کرت کے قریب موجود ہیں۔
اٹلی وزیر خارجہ آنتونیو تاجانی نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ کاروان کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ کاروان میں شہری، پارلیمانی ارکان اور یورپی پارلیمنٹ کے نمائندے شامل ہیں اور حملے کے دوران متعدد دھماکے ہوئے اور کچھ نامعلوم اشیاء جہاز کے ڈیک پر گر کر نقصان پہنچا۔
ایتالیائی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی افواج کے کسی بھی آپریشن کو بین الاقوامی قوانین اور احتیاط کے اصول کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کاروان کے کچھ جہاز تونس میں دو مشکوک ڈرون حملوں کا بھی شکار ہوئے تھے۔
غزہ میں شدید قحط کے بحران کے دوران، اسرائیل کی جانب سے زمینی حملے پر عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے تاکہ جنگ کو روکا جا سکے اور انسانی ہمدردی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔
