اسرائیلی جاسوس، خیانت سے تختہ دار تک

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران میں صہیونی جاسوسی ادارے موساد کے لئے کام کرنیوالےایجنٹ پر اسرائیلی ریاست کے لئے جاسوسی، دشمن کیساتھ تعاون، فساد فی الارض اورحساس معلومات دشمن کے حوالے کرنے کا الزام تھا، جو شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر ثابت ہو گیا۔
بابک شہبازی ولد رحم خدا کا پیشہ ٹیلی کمیونیکیشن، فوجی اور سلامتی کے اداروں اور مراکز سے منسلک کمپنیوں میں صنعتی کولنگ ڈیوائسز ڈیزائن اور انسٹال کرنے سے متعلق تھا۔
پراسرار جاسوس اورپھانسی پانے والےمجرم کا چار سال قبل 'اسماعیل فکری' نامی جاسوس سے ایک ورچوئل گروپ میں بات چیت کے دوران تعلق بنا۔
اسماعیل فکری کو جون 2025 کو انٹیلی جنس تعاون اور فساد فی الارض اور بدعنوانی اور صہیونی ریاست کے حق میں جاسوسی کے کے ثابت شدہ الزامات میں پھانسی دے دی گئی۔
صنعتی کولنگ ڈیوائسز کی ڈیزائننگ اور تنصیب کے شعبوں ـ خاص طور پر حساس مقامات اور کمپیوٹر نیٹ ورکس میں بابک شہبازی کی مہارت کو دیکھتے ہوئے، اسماعیل فکری نے اس [شہبازی] سے نوکری مانگی اور اس نے اسماعیل فکری کو کئی پروجیکٹس پر اپنے ساتھ لگایا۔
اپنی ملازمت (صنعتی گھریلو کولنگ ڈیوائسز کو ڈیزائن اور انسٹال کرنے) کی وجہ سے، شہبازی نے ٹیلی کمیونیکیشن، ملٹری، اور سیکیورٹی کے شعبوں میں ملک کے اہم اور بنیادی ڈھانچے کے مراکز تک رسائی حاصل کی۔
اس دوران وہ دشمن کو ڈیٹا سینٹرز کی خصوصیات اور تفصیلات سے آگاہ کرتا رہا۔ اسی لئے اس نے موساد کو پیسے اور بیرون ملک رہائش کے بدلے معلومات فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم، اپنی شناخت کے ظاہر ہونے کے خوف سے، اس نے اسماعیل فکری کو پیسے کے عوض کمپیوٹر کی زیادہ مہارت اور سائنسی معلومات اور انگریزی میں روانی کے بہانے ایک ساتھی کے طور پر پروجیکٹ میں شامل کیا۔
اس نے اسماعیل فکری سے سائبر اسپیس میں اسرائیلی ورچوئل پیجز وزٹ کرنے اور اسرائیل کو اپنے اور اپنے خاندان کے لیے سیکیورٹی، امریکہ میں مستقل رہائش، اور 120 ملین ڈالر نقد یا ڈیجیٹل کرنسی کے عوض اعلیٰ ایرانی سرکاری حکام اور ان کی نقل و حرکت کے بارے میں معلومات فروخت کرنے کی پیشکش کی۔
جنوری 2022 میں موساد کے افسر نے بابک شہبازی اور اسماعیل فکری سےاسکائپ کے ذریعے ملاقات کی، اور انہیں ایک گھنٹے تک دوبارہ بریف کیا۔ موساد کے افسر نے اس میٹنگ میں بابک شہبازی کو یقین دلایا کہ وہ تمام افراد جو موساد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں انہیں اسرائیلی ایجنسی مکمل تحفظ فراہم کرتی ہے اور موساد انہیں اور ان کے اہل خانہ کوبھی خطرے کی صورت میں کچھ ہونے سے پہلے ہی محفوظ ترین چینل کے ذریعے ملک سے نکال دے گی۔
موساد کے افسر کے ساتھ اسکائپ پر ہونے والی دوسری گفتگو میں بابک شہبازی نے بتایا کہ اس کے پاس کچھ حساس مقامات تک رسائی کے کارڈز ہیں، ان کی گاڑی کی تلاشی نہیں لی جاتی، اور وہ کسی بھی ڈیوائس کو حساس مراکز میں نصب کر سکتا ہے تاکہ بعد موساد انہیں دھماکے سے اڑا سکے!
اس کے بعد، بابک شہبازی نے آزادانہ طور پر موساد کے چار افسران شموئل (کوڈ نیم سامی)، بنجمن، مائیکل، اور تربیت کے لئے ایک تکنیکی افسر کے ساتھ محفوظ رابطہ قائم کیا۔
موساد کے صہیونی ایجنٹوں کے ساتھ اپنی ہفتہ وار بات چیت میں، بابک شہبازی نے ایرانی حساس پراجیکٹس کے درست پتے، پراجیکٹ کی سرگرمی کی نوعیت، ہر پراجیکٹ میں فعال اہلکاروں کی تعداد، ہر کمپلیکس میں داخلے ہونے اور وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ اور محفوظ روشیں، ادارے کے سربراہ اور اہم افراد کی خصوصیات، تکنیکی مسائل اور پراجیکٹس کی خوبیاں اور کمزوریوں پر مشتمل معلومات موساد کے افسران کو بھیج دیں۔
موساد کے ساتھ تعاون کے دوران، اس سے ایک پیکیج وصول کرنے کے لئے کہا گیا جو موساد نے کسی خفیہ مقام پر چھپا رکھا تھا، اس میں ایک بڑی رقم اور اوزار موجود تھے۔
موساد کے ساتھ اپنے رابطے کے دوران، بابک شہبازی نے مواصلات کو خفیہ رکھنے کے بارے میں ہدایات، گرفتاری سے بچنے، خطرے کی صورت میں دستاویزات کو تباہ کرنے، خطرے کی صورت میں ملک سے باہر جانے، خطرے کا اشارہ، مخصوص حالات میں ظاہر ہونے کے لئے کور اسٹوری، حفاظتی پیکج کی فراہمی، حفاظتی پیکج کی فراہمی کے طریقوں سمیت مکمل جاسوسی کی تریننگ لے رکھی تھی۔ اس نے 2023 میں موساد کے ایک افسر شموئل کی طرف سے ملنے والی ہدایات کی روشنی میں ایک ٹیبلیٹ ڈیوائس تیار کی اور حفاظتی نکات کی تعمیل کرنے کے لئے ٹیبلٹ کو ایکٹو کرنے کے لئے وینڈر [AI جاسوس کمپنی] کے سم کارڈز استعمال کئے۔ موساد کے ایک اور افسر مائیکل نے بابک شہبازی کو مرحلہ وار سکھایا کہ ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہوئے محفوظ رابطہ کیسے قائم کرنا ہے۔
سنا 2024 کے اواخر میں اسماعیل فکری کی گرفتاری کا علم ہونے کے بعد، موساد کے حکم پر، بابک شہبازی نے ٹیبلٹ کو پتھر مار کر توڑا اور تہران کی شاہراہ چالوس پر دریائے کرج میں پھینک دیا۔
اپنی گرفتاری کے بعد، بابک شہبازی نے بتایا کہ موساد سے اس کے رابطے کی بنیادی وجہ لالچ یعنی رقم کا حصول اور بیرون ملک منتقل ہونا تھا، اور یہ کہ اس نے موساد کے ساتھ تعاون کے بدلے کرپٹو کرنسی میں رقوم حاصل کی تھیں۔
بابک شہبازی پر ـ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف ایک بیرونی دشمن ریاست کے ساتھ تعاون کرنے، صہیونی ریاست کے مفاد کے لئے خفیہ معلومات کی منتقلی، جاسوسی اور صہیونی دشمن کے ساتھ سیکورٹی معاملات میں تعاون کرنے اور صہیونی ریاست کی تائید، تقویت اور استحکام اور اس سے منسلک افراد کے ساتھ معلومات کے تبادلے کے الزام میں گرفتاری کے بعد ـ عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔
اس کے بعد قانونی طریقہ کار کے مطابق اور بابک شہبازی کے وکیل کی موجودگی میں کیس کی سماعت ہوئی اور عدالت نے بابک شہبازی کو فساد فی الارض کے جرم میں سزائے موت سنائی۔
بابک شہبازی کے وکیل کی اپیل پر اس کا کیس سپریم کورٹ کو بھیجا گیا، جس نے اپیل مسترد کرتے ہوئے عدالت کے فیصلے کی توثیق کرتف ہوئے اسے حتمی شکل دے دی۔
سپریم کورٹ کی توثیق کے بعد جاری ہونے والے فیصلے پر 16 ستمبر 2025 کو عمل درآمد کر دیا گیا اور اسرائیلی دشمن کے جاسوس بابک شہبازی کو بھی سزائے موت دے دی گئی۔
