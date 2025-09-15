شعیہ پی جی کالج، لکھنؤ نے لکھنؤ یونیورسٹی کی تقریب تقسیم اسناد میں 7 گولڈ میڈلز جیت لیے

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق،شعیہ پی جی کالج، لکھنؤ نے لکھنؤ یونیورسٹی کی سالانہ تقسیم اسناد کی تقریب میں شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے کل 7 گولڈ میڈلز جیتے ہیں۔
یہ معزز ایوارڈز اتر پردیش کی معزز گورنر آنندیبین پٹیل نے تقریب کے دوران دیا۔
شعیہ پی جی کالج کے طلباء کو ان کی تعلیمی کارکردگی کے اعتراف میں مختلف شعبہ جات میں گولڈ میڈلز دیے گئے۔
یہ کامیابی ادارے کی تعلیمی معیار اور بہترین کارکردگی کو فروغ دینے کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔
تقریب میں کئی نمایاں شخصیات بھی موجود تھیں، جن میں اتر پردیش کی معزز گورنر نے بھی شرکت کی۔ گورنر نے طلباء کی محنت کو سراہا اور ان کی کامیابی پر مبارکباد دی، اور تعلیمی میدان میں بہترین کارکردگی کو روشن مستقبل کی بنیاد قرار دیا۔
شعیہ پی جی کالج کی یہ کامیابی ادارے کے لیے فخر کا موقع ہے اور آئندہ نسلوں کے لیے تعلیمی جدوجہد میں بہترین کارکردگی کا جذبہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔
آپ کا تبصرہ